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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في انتظار الإغلاق الشامل.. الولايات المتحدة تحظر استخدام تيك توك لهؤلاء

تيك توك
تيك توك

حظر مجلس النواب الأمريكي، تطبيق الفيديو الصيني الشهير تيك توك TikTok، من جميع الأجهزة التي يديرها أو يستخدمها أعضاؤه وموظفوه، وفقا لما ذكرته ذراع الإدارة في مجلس النواب، محاكية بذلك قانونا سيدخل حيز التنفيذ قريبا والذي ينص على حظر التطبيق من أجهزة الحكومة الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "رويترز" الأمريكية، قال كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب في رسالة أرسلها إلى جميع النواب والموظفين أمس الثلاثاء، إن تطبيق تيك توك يعتبر "عالي الخطورة بسبب عدد من القضايا الأمنية"، ويجب حذفه من جميع الأجهزة التي يديرها مجلس النواب.

 

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حظر تيك توك في أمريكا

وتأتي قاعدة القانون الجديدة في أعقاب سلسلة من التحركات من جانب حكومات الولايات الأمريكية لحظر "تيك توك"، المملوكة لشركة "بايت دانس" ByteDance ومقرها بكين، من الأجهزة الحكومية.

واعتبارا من الأسبوع الماضي، حظرت 19 ولاية تطبيق "تيك توك" جزئيا على الأقل من الأجهزة التي تديرها الدولة بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق لتتبع الأمريكيين والرقابة على المحتوى.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، الإنفاق الشامل البالغ 1.66 تريليون دولار، والذي تم تمريره الأسبوع الماضي لتمويل الحكومة الأمريكية حتى 30 سبتمبر 2023، من بينها بندا خاصا لحظر تطبيق "تيك توك" على الأجهزة المدارة فيدراليا، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بشكل رسمي بمجرد توقيع الرئيس "جو بايدن" على التشريع ليصبح قانونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم كبير المسؤولين الإداريين لوكالة "رويترز" يوم الثلاثاء: "إنه بمجرد توقيع مشروع قانون Omnibus، الذي يحظر "تيك توك" على أجهزة الفرع التنفيذي، عمل الجهاز المركزي للمحاسبات مع لجنة إدارة مجلس النواب لتنفيذ سياسة مماثلة لمجلس النواب".

وذكرت الرسالة الموجهة إلى الموظفين أنه سيتم الاتصال بأي شخص لديه "تيك توك" على أجهزته بشأن إزالته، وتم حظر التنزيلات المستقبلية للتطبيق في البلاد.


وفي الوقت نفسه، لم ترد الشركة المالكة لمنصة "تيك توك" على الفور على طلب للتعليق على القاعدة الجديدة، إلى جانب ذلك قدم المشرعون الأمريكيون اقتراحا لتنفيذ حظرا شاملا على التطبيق على مستوى البلاد.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة الأمريكية كانت قد أعلنت في 18 سبتمبر من عام 2020، قرارا بحظر تنزيل تطبيقي “تيك توك” و “وي تشات” الصينيين، وادعت حينها أن هذا القرار جاء بسبب مخاطر تتعلق بالأمن القومي في ظل تصاعد التوتر بين الصين وأمريكا.

وقد منحت وزارة التجارة الأمريكية، تطبيق تيك توك الصيني مهلة حتى 12 نوفمبر من عام 2020، لرفع الحظر عن التطبيق إذا قامت الشركة الصينية المالكة للمنصة بتسوية مشكلات الأمن القومي المزعومة.

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