كلام غير صحيح| مدحت شلبي يفتح النار علي محامي كهربا بسبب تصريحاته

هاجم الإعلامي مدحت شلبي ، محامي كهربا بعد تصريحاته بعدم إيقاف نجم الأهلي .

وقال شلبي ، عبر قناة تليفزيونية ، أن محامي كهربا صرح عبر وسائل الإعلام بأن اللاعب يحق له في المشاركة بعد 11 يناير.

وشدد شلبي علي أن ، لو موضوع أن كهربا يحق له المشاركة بعد إنتهاء إيقاف 6 شهور ، معلقا، “ يبقي كدا خلاص أي لاعب عليه غرامة يقعد الكام شهر إيقاف دول يتدرب في بيتهم ويرجع يلعب بقي بعدهم وميدفعش الفلوس”.

واختتم مدحت شلبي ،تصريحاته، أن تصريحات محامي كهربا بعدم الإيقاف غير صحيحة ، وسألنا خبراء القانون المبدأ هتدفع يعني هتدفع وكان يجب علي إتحاد الكرة أن يخاطب الفيفا علي ما سوف يفعله في الفترة المقبلة.