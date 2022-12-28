عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقوبة الإيقاف سارية.. فيفا يصدم كهربا في أزمة غرامة الزمالك

كهربا
كهربا

كشف خبير لوائح رفض ذكر اسمه تفاصيل جديدة في أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي الخاصة بغرامة نادي الزمالك.

وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة  مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " والذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

قال خبير اللوائح إن انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في حالة واحدة فقط وذلك حال إتمام الاتفاق على آلية للدفع وسداد الغرامة المالية بين الطرفين. 

استطرد: كهربا طالما أنه لم يدفع الغرامة المالية لصالح نادي الزمالك لن يلعب حتى لو انتهت فترة الإيقاف الصادرة من جانب المحكمة الرياضية الدولية كاس لمدة 6 شهور.

شدد على أن حديث محامي كهربا عن مشاركته في مباريات النادي الأهلي بعد يوم 11 يناير القادم ليس له سند قانوني مشيرا إلى ضرورة سداد اللاعب الغرامة المالية أولا ثم المشاركة فور انتهاء الأزمة وغلق  الملف برمته. 

وعن حاجة نادي الزمالك إلى تقديم شكوى جديدة قال: الفيفا يحتاج إلى مجرد تذكير من جانب نادي الزمالك بشأن أزمة كهربا ولكن الشكوى الأولى ما زالت سارية. 

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

رغم حصده رابع العالم.. منتخب المغرب وصيفا لمصر فى تصنيف الفيفا

موافقة الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا 

وعن مقترح سداد كهربا جزء من الغرامة وتحديد مواعيد سداد باقى الأقساط بضمان النادي الأهلي قال : ذلك الأمر تقديرى للفيفا إما أن  يوافق وإما أن يرفض المهم موافقة الزمالك شرط أساسي لقبول مقترح تقسيط الغرامة المالية وبدونه الفيفا سوف يرفض ذلك الطرح من جانب كهربا ومحاميه.

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

مقابل غرامة كوليبالي.. تفاصيل جديدة حول ضم الأهلي مهاجم النجم الساحلي

الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا 

وكان مسئولو نادي الزمالك أعلنوا رفضهم التام والقاطع بشأن تقسيط الغرامة المالية الموقعة ضد كهربا وطالبوا بالحصول عليها دفعة واحدة خاصة وأن محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي هرب من النادي ولم يلتزم بتعاقده مع القلعة البيضاء وفقا لما يراه مسئولو نادي الزمالك

ويجهز مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ملفا كاملا لتقديم شكوى جديدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

جاء ذلك لعدم إلتزام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بدفع الغرامة المالية الموقعة عليه وفوائدها التي تضاعفت عليها منذ شهر يونيو عام  2019 بقرار صادر من المحكمة الرياضية الدولية كاس . 

كهربا الأهلى الزمالك فيفا المحكمة الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

لاعب مفاجأة.. مرتضى منصور يُعلن ضم أولى صفقات الزمالك رسميًا

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

موضوعات متعلقة

كلام غير صحيح| مدحت شلبي يفتح النار علي محامي كهربا بسبب تصريحاته

قرار مفاجئ من كولر بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي قبل مونديال الأندية

ترشيحاتنا

سيف الإسلام القذافي: إقصاء أحد من الترشح للانتخابات قد يجهضها من الأساس

الحرب تشتعل| روسيا تنشر مزيدا من الدبابات والمدرعات وتمطر خيرسون بالصواريخ

تراجع 2.5 دولار.. انخفاض أسعار الذهب عالميا في التعاملات الفورية

الأوقاف: إقامة الأسبوع الثقافي في 7 محافظات

عقوبة الإيقاف سارية.. فيفا يصدم كهربا في أزمة غرامة الزمالك

أسباب هبوط أسعار الحديد والذهب والدولار.. وبشرى سارة باستمرار الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

مشروب بـ 10 جنيهات .. أسرع وصفات تحول جسمك لماكينة حرق

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

فيديو

ضريت عيني وديفوهات الذقن.. أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ