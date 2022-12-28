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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول مركبة لكوريا الجنوبية.. سول: «دانوري» تدخل مدار القمر بنجاح

صدى البلد

أعلن معهد الطيران والفضاء الكوري اليوم /الأربعاء/، أن أول مركبة مدارية قمرية "دانوري" لكوريا الجنوبية دخلت مدار القمر بنجاح للقيام بالمهمة المخطط لها وذلك قبل يومين من الموعد المتوقع.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب " عن المعهد، أن المركبة دانوري دخلت مدار القمر يوم الاثنين، وتدور حاليا حول القمر .. لافتا إلى أنه تم تحقيق ذلك بعد ثلاث جولات من مناورات الإدراج في المدار القمري منذ المرة الأولى التي أجريت في 17 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن تقوم المركبة الفضائية بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام ست أدوات على متنها خلال مهمتها التي تستغرق عامًا والتي تبدأ في يناير المقبل، كما سيحدد المسبار مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق "دانوري"، في أول مهمة فضائية لكوريا الجنوبية خارج مدار الأرض ، في أغسطس الماضي على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال للقوات الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية في أول مهمة قمرية لكوريا الجنوبية ، وقطعت مسافة تراكمية 5.94 مليون كيلومتر حتى الآن.

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