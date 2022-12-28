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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حصاد البترول 2022.. إضافة 4 خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية

قطاع البترول والغاز
قطاع البترول والغاز

أعلنت وزارة البترول أنه تم خلال عام 2022 الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 4 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام بهدف الحفاظ على الطاقة التشغيلية لشبكة أنابيب البترول، وقد بلغ إجمالى أطوال الخطوط حوالى 50 كم بإجمالى تكلفة حوالى 793 مليون جنيه.
 


2- مشروعات خطوط الغاز الطبيعى


تنفيذ خطوط الغاز وشبكات توصفيذ مشروعات دعم وتوسعة الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعى خلال العام والتي شملت 9 مشروعات لخطوط نقل الغاز في عدد من مناطق الجمهورية علاوة على مد شبكات توصيل الغاز للمنازل وقرى حياة كريمة، وذلك بإجمالىاطوال للخطوط والشبكات يناهز 16 الف كم .

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ومن أهم مشروعات خطوط الغاز  التي تم إنجازها مشروع خط العامرية/ العلمين / برج العرب بطول 130 كم ، ومشروع خط التينة غرب / ميت نما / الشرقاوية بطول 168 كم 

 كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع خط غاز لربط حقل ريفين بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية و الذى قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإعطاء إشارة تشغيله في سبتمبر الماضى بهدف نقل الغازات المنتجة من حقل ريفين بمنطقة رشيد بكميات تصل إلى 100 مليون قدم3 غاز يومياً إلى مصنع بوتاجاز العامرية لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعى ، وذلك عن طريق إنشاء خط بقطر 18 بوصة وطول 5 كم ، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال والتشغيل في سبتمبر2022

كما تم الانتهاء من المرحــــــلة الأولى للمشروع والتى تهدف لربط غازات حقل ريفين على مجمع غازات الصحراء الغربية بكميات تصل إلى 350 مليون قدم3 غاز يومياً عن طريق إنشاء خط بقطر بطول 70 كم عام 2021، وجارى الانتهاء من المرحلة الثالثة التى يتم فيها زيادة الكميات المدفعة لمجمع غازات الصحراء الغربية خلال الربع الثالث من عام 2023، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 6ر1 مليار جنيه.

 

5- مشروعات التخزين والتداول


الانتهاء من تطوير مستودع مسطرد



 يهدف المشروع إلى الحفاظ على السعات التخزينية الحالية وذلك ضماناً لسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وذلك بتطوير مستودع شركة التعاون للبترول بالكامل، بتكلفة حوالى 345 مليون جنيه، هذا وقد تم الانتهاء منه فى أغسطس 2022، وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروع تحديث وتطوير ورفع كفاءة مستودع شركة التعاون للبترول بمسطرد فى سبتمبر عام 2022.


فوز ميناء الحمرا البترولى بالعلمين بجائزة أفضل ميناء تخصصى على مستوى مصر


فقد فاز ميناء الحمرا البترولى بالعلمين أحد أهم موانئ قطاع البترول بجائزة التميز لأفضل ميناء تخصصى على مستوى مصر لعام 2022، وذلك لتميزه فى تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ومعايير الأمن والسلامة، ويعتبر هذا الانجاز تنفيذاً لخطة التطوير والتحديث غير المسبوقة والمشروعات الجديدة بالميناء لتحويله لميناء متكامل فى اطار استراتيجية تطوير البنية التحتية والموانئ البترولية ورفع كفاءتها لدعم دور مصر الاقليمى كمركز لتداول وتجارة البترول والغاز .
 

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