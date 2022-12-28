سيأتي العوض.. كهربا في أحدث ظهور بعد تجديد الإيقاف

وجه محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي رسالته عبر ستوري موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك كهربا منشور عن عوض الله خاصة بعد أزمته التي استدعت الإيقاف لحين دفع غرامته لنادي الزمالك.

كشف خبير لوائح رفض ذكر اسمه تفاصيل جديدة في أزمة محمود عبدالمنعم كهربانجم النادي الأهلي الخاصة بغرامة نادي الزمالك.

وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة “ فيفا” والذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.