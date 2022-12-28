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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء مخالف في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

 

وتنفيذا لذلك ؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت اشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الأرضى ش ٧ منطقه سكينة الجديدة والتحفظ على كمية من الأسمنت وكذا إيقاف أعمال بدون ترخيص شارع المدينة المنورة عزبة الموظفين وتم التحفظ على خلاطة وكمية من الأسمنت واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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ونفذ حي العجمى برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة تمكنت من إزالة غرفتين من الطوب بقرية الصفا شارع العشرين وكذا إيقاف أعمال بناء سور فيلا شارع أبو يوسف القديم والتحفظ على كمية من الأسمنت والمعدات المستخدمة في الأعمال وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

 

وقام حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، بحملة مكبرة لإيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن شارع يوسف غالي امام شركة الكهرباء من شارع مسجد سيدي بشر حيث تم فك شدة خشبية بالدور العاشر وازالة الاعمال المخالفة بالكامل. 

 

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اي اعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه اي مخالف.

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