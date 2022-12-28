حصاد البترول 2022.. صادرات الغاز ترتفع إلى 8 ملايين طن والإيرادات تقفز 171%

ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 14% خلال عام 2022 لتصل إلى 8 ملايين طن مقارنة مع سبعة ملايين طن في 2021، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.

وقالت وزارة البترول المصرية إن إيرادات تصدير الغاز قفزت بنحو 171% خلال 2022 لتصل إلى 8.4 مليار دولار مقارنة مع مع نحو 3.5 مليار دولار العام الماضي، بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وأوضح بيان لوزارة البترول المصرية بأن إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال عام 2022 بلغ 79.5 مليون طن خلال 2022 بواقع من بينها نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن

وأضاف بأن عام 2022 شهد تحقيق 53 كشفا جديدا للنفط والغاز بواقع 42 كشفاً بتروليا و11 كشفاً غازياً في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل إضافة إلى تحقيق كشف جديد للغاز في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية.

التحول الرقمى في قطاع البترول

حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على المضي قدماً في تنفيذ برنامج الطموحللتحول الرقمي لقطاع البترول والغاز ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف تحسين دورات وأنظمة العمل وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات.

وفى هذا الاطار تم انجاز العديد من الخطوات الهامة :

• تحديث بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream gateway على النحو التالى:

• بناء مركزين رقميين لاستيعاب البيانات الاستكشافية والإنتاجية و تحميل جميع البيانات الفنية التي تم تسجيلها خلال أكثر من سبعين عام و عمل دراسات على الأحواض الجيولوجية المختلفة كوسيلة أساسية لتصميم مناطق المزايدات وتشجيع الاستثمار من خلال الوصول السهل والأمثل إلى البيانات الفنية المختلفة.

• استكمال تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات بشركات قطاع البترول.

• حقق مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP أحد أهم مشروعات الرقمنة في قطاع البترول تقدماً كبيراً وانجازات مهمة على النحو التالى شملت:



التحول الرقمى لرفع الكفاءة بمصافى التكرير

في مشروعات هي الأولى من نوعها لتنفيذ تحول رقمى وتطوير تكنولوجى غير مسبوق في إدارة مصافى تكرير البترول المصرية لرفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى درجات التشغيل الاقتصادى الأمثل ، تم الانتهاء خلال العام من تنفيذ مشروع نظام تخطيط وإدارة المواردERP لمصافي التكرير التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول ،وتدشين غرفة التحكم والمتابعة الآلية لعمليات مصافى التكريروالتي تشتمل على عدة نظم رقمية متطورة مثل نظم البرمجة الخطية التي تساعد في الوصول على اعلى عائد من التشغيل والنظم المختصة بمتابعة دقيقة لعمليات التشغيل ومتابعة المستودعات والمعامل الخاصة بالمصافى، وعلى جانب آخر تم البدء في تنفيذ نظام تخطيط وإدارة الموارد لشركات توزيع المنتجات البترولية .



• البدء في تنفيذ مشروع التحكم والرقابة على النفط الخام والمنتجات البترولية عن طريق انشاء مركز تحكم رئيسي (SCADA) لخطوط الانابيب بالشركة المصرية لأنابيب البترول، والذي يهدف الي التحكم ومراقبة حركة تداول ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية.



• البدء في تنفيذ 55 مشروعاً إضافياً لأنظمة تخطيط الموارد ليصل إلى 62 مشروع حتى ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 7 مشروعات فقط خلال عام 2021.



• اصدار القوائم المالية للهيئة المصرية العامة للبترول لأول مرة من نظام تخطيط الأصول وإدارة الموارد.

• الانتهاء من مشروع المنصة الموحدة لأنظمة المعلومات الجغرافية.GIS