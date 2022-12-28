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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نابولي يدخل السباق.. 4 أندية تتصارع لضم نجم منتخب المغرب

عز الدين أوناحي
عز الدين أوناحي

كشفت تقارير اعلامية، عن آخر المستجدات بشأن العروض الاحترافية التي تلقاها عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب ونادي أنجيه الفرنسي بعد تألقه فى بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

كان عز الدين أوناحي قدم كأس عالم مميزة مع منتخب المغرب، وساعد أسود الأطلس على بلوغ الدوري نصف النهائي في مونديال قطر 2022 وقاد أسود الأطلسي الي حصد المركز الرابع. 

وأفادت التقارير الإعلامية أن عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب قيمة انتقاله الي أي نادي في دوريات أوروبا المتوقعة تتراوح بين 20-25 مليون يورو. 

وأوضحت التقارير الإعلامية أن نادي نابولي الإيطالي ما زال في السباق من أجل الحصول على خدمات عزالدين أوناحي نجم منتخب المغرب. 

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حقيقة العروض الإنجليزية لاحتراف نجم منتخب المغرب 

وأشارت التقارير الإعلامية إلي أنه لم تصل عروض رسمية من إنجلترا حتى الآن للدخول فى مفاوضات من أجل الحصول على خدمات عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب. 

وشددت التقارير الإعلامية على أن نادي مارسيليا الفرنسي يتقدم السباق من أجل التفاوض مع نجم منتخب المغرب عز الدين أوناحي .

وأشارت إلى أن نادي مارسيليا الفرنسي يتصدر حاليا سباق التعاقد مع أوناحي، ويجهز عرضا لأنجيه يتراوح من 20 إلى 25 مليون يورو لحسم الصفقة.

وسبق أن ذكرت تقارير بأن نادي برشلونة مهتم بضم عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب في  موسم انتقالات اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي فى شهر يناير المقبل، كما يسعى ليستر سيتي للتعاقد مع النجم المغربي.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن أوناحي أحد اكتشافات مونديال قطر 2022، سينتقل بشكل مؤكد إلى ناد كبير في أوروبا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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نجم منتخب المغرب خامة جيدة 

وأكد محمد نور نجم فريق الاتحاد السكندري السابق أن عز الدين أوناحي لاعب  منتخب المغرب خامة جيدة ويستحق اللعب في أكبر الفرق الأوروبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إشادة لويس أنريكي مدرب إسبانيا بإمكانياته الفنية.

وقال محمد نور نجم فريق الاتحاد السكندري السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "عز الدين أوناحي لاعب بمواصفات أوروبية وأتوقع أن ينتقل إلى فرق كبير في أوروبا في الفترة القادمة بعد انتهاء مشاركة المغرب في كأس العالم في قطر".

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