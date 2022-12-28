هبوط سعر الدولار 3 آلاف ليرة بلبنان.. وهذا سعره اليوم بمصر

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: كيف نجح حاكم مصرف لبنان في تخفيض سعر صرف الدولار؟ بعد هبوط سعره بـ 3 آلاف ليرة.



وجاء فى الفيديو أن الدولار قد حلّق عاليًا فى الأيام السابقة فى لبنان، ولكن بعد ذلك حدث هبوط فى سعر الصرف.

وقال أحد المواطنين: "الدولار لا يفرق مع المواطن في لبنان، وأن الأوضاع بالكامل صعب على الجميع".



وأوضح أن البعض كان يهرّب الدولار لـ الخارج، وأن الاستيراد وصل لـ 17 مليار دولار، في العام، هذا أمر كبير، ولكن بعد الأزمات الكثيرة أصبح البعض لا يهتم بالدولار وانخفض.

وعرضت قناة “صدى البلد” تقريرًا عن سعر الدولار اليوم بمصر:

سعر الدولار اليوم بمصر



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.74 جنيه للبيع، و24.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 26.36 جنيه للبيع، و26.27 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 29.77 جنيه للبيع، و29.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.58 جنيه للبيع، و6.56 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 80.80 جنيه للبيع، و80.53 جنيه للشراء.



