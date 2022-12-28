عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبوط سعر الدولار 3 آلاف ليرة بلبنان.. وهذا سعره اليوم بمصر

الدولار
الدولار

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: كيف نجح حاكم مصرف لبنان في تخفيض سعر صرف الدولار؟ بعد هبوط سعره بـ 3 آلاف ليرة.

txt

خسائر كبيرة| آخر أسعار الذهب و الدولار .. وعيار 21 مفاجأة

txt

تراجع 13 جنيها.. خسائر كبيرة لـ الدولار في السوق السوداء |اعرف الأسباب


وجاء فى الفيديو أن الدولار قد حلّق عاليًا فى الأيام السابقة فى لبنان، ولكن بعد ذلك حدث هبوط فى سعر الصرف.
وقال أحد المواطنين: "الدولار لا يفرق مع المواطن في لبنان، وأن الأوضاع بالكامل صعب على الجميع".


وأوضح أن البعض كان يهرّب الدولار لـ الخارج، وأن الاستيراد وصل لـ 17 مليار دولار، في العام، هذا أمر كبير، ولكن بعد الأزمات الكثيرة أصبح البعض لا يهتم بالدولار وانخفض.

 

 

وعرضت قناة “صدى البلد” تقريرًا عن سعر الدولار اليوم بمصر:

سعر الدولار اليوم  بمصر


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.74 جنيه للبيع، و24.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو 
سعر اليورو 26.36 جنيه للبيع، و26.27 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 29.77 جنيه للبيع، و29.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 6.58 جنيه للبيع، و6.56 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 
سعر الدينار الكويتي 80.80 جنيه للبيع، و80.53 جنيه للشراء.


 

الدولار صرف الدولار سعر صرف الدولار تخفيض سعر صرف الدولار ليرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

إعلان نتيجة كلية الشرطة.. قبول 2950 طالبًا من إجمالى 50 ألف متقدم

بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

أول رد من عريس المحلة: «أنا عاوز مراتي ومش هتنازل عنها»..وأسرتها تطالب بالطلاق

ترشيحاتنا

عناية رئيس الشيفت..............زتحريات تلميذ الخصوص: أبوه منفصل عن والدته وموته من التعذيب

عزلنا المدير.. أول تحرك من التعليم بعد حادث تدافع طلاب مدرسة العمرانية

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

الخطيب يُكلف مدير النشاط الرياضي بتحقيق رغبة شاب من ذوي الهمم

مكونة من 10 نقاط.. ما خطة زيلينسكي للسلام|أبرز ردود الفعل عليها

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

بعد عودتها له.. 5 صور لـ غادة عبد الرازق برفقة زوجها| شاهد

بإطلالة جريئة.. مي عمر تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

وصلة رقص هستيرية.. رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب بعد فيديو والدتها

عاوز مراتي | رد فعل غريب من عريس المحلة.. ووالدها يستغيث

بالأسماء.. صفقات الأهلي الشتوية في 2023 | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ