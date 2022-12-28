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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | انهيار وفاء مكي .. وعودة غادة عبد الرازق لـ زوجها

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.. 

هضرب عن الطعام|وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على ابني

 

تعيش الفنانة وفاء مكي، أزمة شديدة بسبب عدم توافر فرصة عمل ، وتعرضها الى ضائقة مالية شديدة ، بسبب عدم عرض أعمال فنية عليها فى الفترة الأخيرة ، حيث دخلت فى نوبة بكاء شديدة. 

وقالت الفنانة وفاء مكي ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أعاني من عدم عرض أعمال فنية علي منذ فترة ، فأنا ممثلة ولا أجيد ولا أملك اي مهنة أخري ، وحين خرجت وطلبت بتوفير فرصة عمل ، وجدت مقولة ان السوق عرض وطلب ، وهذا يتنافي مع فكرة الوجوه الجديدة التى تتواجد فى الاعمال التى تعرض بشكل مستمر .

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب ، مع زوجها الفنان حسام حبيب أثناء تواجدهم فى لبنان فى إحدي الأماكن المخصصة للسهر . 

وظهرت شيرين عبد الوهاب، فى الفيديو الذى انتشر خلال الدقائق الماضية هذه المرة ، وهي تشدو بأغنية “ بحبك يا لبنان ” وبجانبها زوجها حسام حبيب ، حيث أطربت الحاضرين بصوتها العذب .

محمود سعد: لم أكن أحب والدي ولن أعود للتليفزيون واستقلت 15 مرة

أطلق الإعلامى محمود سعد عدد ًا من التصريحات النارية وذلك أثناء لقاء عبر تويتر مع تامر عبده أمين، ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه التصريحات. 

قال محمود سعد: قدمت فى حياتى العملية ما يقرب من 15 استقالة في مختلف المهن التى قمت بها منها رئيس تحرير مجلة الكواكب والتى أرها لم تكن الأفضل بالنسبة لى ورغم ذلك لم أكن أستطيع رفضها وبالنسبة لإمكانية عودتى فى التليفزيون لن أعود مرة أخرى.

كما انفرد صدى البلد.. غادة عبد الرازق لم تطلق رسميا

أعلن عدد من المقربين من الفنانة غادة عبد الرازق خلال الساعات الماضية عن عودتها الى زوجها مدير التصوير الشهير هيثم زنيتا، وذلك بعدما كانا قد قررا الانفصال خلال الفترة الماضية . 

وكشف المقربين من غادة عبد الرازق ان الطلاق بشكل رسمي ما يقع بين الزوجين ، وهو الأمر الذى انفرد به موقع صدي البلد يوم 16 ديسمبر الحالي

ابن صاحب العمارة قتلها.. تطورات جديدة فى قضية المغنية رنا بدر الدين

كشف سلطات التحقيقات السودانية عن تطورات جديدة فى قضية مقتل رنا بدر الدين مطربة الراب السودانية .

كشفت التحقيقات عن تورط نجل صاحب العقار الذى استاجرت منه شقتها المفروشة فى الفترة الأخيرة ، وهو من قام بقتلها حيث أدلي بتلك الاعترافات.

وفاة حفيد بوب مارلي بأزمة ربو في سيارته

توفي حفيد الفنان العالمي بوب مارلي عن عمر يناهز الـ 31 عاماً ، حيث تم العثور على جثته داخل سيارته .

جو ميرسا البالغ من العمر الـ31 عامًا ، أظهرت التقارير أن وفاته جاءت بشكل طبيعي، بعد ما أصيب بأزمة ربو حادة .

يسرا: السوشيال ميديا تظهرنا شياطين.. وقديما الفنانة كانت ترتدي البيكينى بشكل طبيعى


كشفت الفنانة يسرا عن العديد من التفاصيل عن حياتها الفنية ورأيها فى الشهرة والسوشيال ميديا، وذلك خلال لقائها مع الإعلامى السعودى أنس بوخش.

وكشفت يسرا عن أهم السلبيات والإيجابيات الخاصة بالشهرة قائلة: “أرى أن الشهرة فى عالمنا العربى تعد أفضل حالا من هوليوود، حيث أعتبرهم أصعب بكثير من العالم العربى، خاصة الوصول إلى الشهرة وتحقيقها، فضلا عن أننى أرى الممثل فى هوليوود يشبه الإله يحاول أن يسابق الزمن بسبب إيقاع الحياة السريع هناك، فضلا عن أن الجمهور هناك لا يرحم، ولكن فى العالم العربى الجمهور يقدر الفنان”.

ضريت عيني وديفوهات الذقن.. أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25


كشفت الفنانة أصالة عن تفاصيل خضوعها إلى عملية تجميل فى الفترة الأخيرة والتى غيرت من ملامحها كثيرا حيث كانت هناك بعض الديفوهات فى الذقن. 

وقالت أصالة فى لقاء بـ برنامج MBC Trending: احب دائما أن أكون فى أفضل صورة إمام جمهورى وانا حبه شكلى الجديد الذى وصلت له لأن أعتبر أن شكلى ومظهرى استثنارى الحقيقى وأرغب فى أن اظل بعيون جمهورى فتاة فى عمر 25 وأرغب فى أودع جمهورى واترك الغناء وهم يتذكرون أصالة أو الفتاة التى تبلغ من العمر 25 سنة. 

الفن غادة عبد الرازق اخبار الفن شيرين عبد الوهاب صدى البلد لبنان

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