أحمد موسى يدعو على الإخوان بسبب هذا الفيديو .. شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمس أثناء السير فى الطريق، شاهد فيديو من مسلسل الاختيار، الذى كان به " محمد مرسى العياط، ولقاء المشير طنطاوي والرئيس السيسي، قبل الانتخابات الرئاسية 2012".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أنه ظل يسمع هذا الفيديو أكثر من مرة، حديث مرسي، عن إطلاق النيران بالبلاد.

وتابع :" ناس كانت عايزه تولع فى البلد عشان مناصب، حاجات صعب.. أنا لما سمعت هذا الفيديو فضلت أدعى على الإخوان طوال الطريق، والله يستجيب".

ولفت إلى أن :" فى ناس تعرف مصالحهم فقط، ولا يهم لهم مصحة البلد، وهؤلاء المجرمون حرقوا 60 كنيسة و 90 مديرية أمن، ومقرات مباحث أمن الدولة، و حدوث انفجارات فى كل مكان".