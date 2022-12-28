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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يدعو على الإخوان بسبب هذا الفيديو .. شاهد

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمس أثناء السير فى الطريق، شاهد فيديو من مسلسل الاختيار، الذى كان به " محمد مرسى العياط، ولقاء المشير طنطاوي والرئيس السيسي، قبل الانتخابات الرئاسية 2012".

 

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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أنه ظل يسمع هذا الفيديو أكثر من مرة، حديث مرسي، عن إطلاق النيران بالبلاد.

وتابع :" ناس كانت عايزه تولع فى البلد عشان مناصب،  حاجات صعب.. أنا لما سمعت هذا الفيديو فضلت أدعى على الإخوان طوال الطريق، والله يستجيب".

ولفت إلى أن :" فى ناس تعرف مصالحهم فقط، ولا يهم لهم مصحة البلد، وهؤلاء المجرمون حرقوا 60 كنيسة و 90 مديرية أمن، ومقرات مباحث أمن الدولة، و حدوث انفجارات فى كل مكان".

أحمد موسى مسلسل الاختيار محمد مرسي الانتخابات الرئاسية صدى البلد

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