زملاء أحمد المتوفى بحبة سوس القمح: أصيب بوسواس قهرى.. فيديو

أعرب زملاء محمود احمد رمضان مدرس التربية الفنية الذى تخلص من حياته امس عن طريق تناول بعض حبوب مكافحة سوس القمح السامة ، بعد اعلانه ذلك على صفحته الشخصية بالتواصل الاجتماعى بالبث المباشر الذى استمر 11 دقيقة ، بانه كان طيب القلب وعلى خلق وبار بأسرته وزملائه ، وكان حافظا للقران الكريم ، وكان مثالا يحتذى به للمعلم المثالى .

يقول ايمن البكرى وكيل ادارة شرق الفيوم التعليمية ، تربطنى بالمرحوم محمود علاقة طيبة وعلاقة اخوة منذ سنوات بين ، وكان انسان فى أداء عمله و كان انسان يحب عمله ولايحب ان يزعل احدا منه.

أضاف البكرى أقابلت احمد رحمة الله عليه بعد صلاة الفجر وكان يشترى الخبز وقالى كلمتين الدنيا دى لاتساوى شئ .

أرجو من الجميع حذف الفيديو الخاص بالمرحوم على التواصل الاجتماعى ، خاصة ان له فتيات ، وحفاظا على مشاعر بناته وزوجته واسرته .

ماحدث من المرحوم احمد تراكمات ، والانسان لما يكون جاء له نوع من الوسواس القهرى وهذا ماحدث للمرحوم احمد ، واناشد نواب البرلمان بالتدخل لمنع تداول قرص سوس القمح من الاسواق نهائيا ، وانا لى عتاب على كل من شاهد البث المباشر للمرحوم احمد لم يتحرك احدا ، خاصة ان البث 13 دقيقة .

وكيلة وزارة التربية والتعليم فى حزن شديد على وفاة احمد بهذه الطريقة ، ونجلته حافظة للقرأن الكريم ، وربنا يحاسبك بفضله وليس عدله وربنا يرحمه ويجعله فى الجنة .

محمد محمود زميل المرحوم أحمد لم اشاهد أثنيين اختلفوا على احمد ، ووفاته كان فجعة لنا جميعا واعوز الله من قهر الرجال وقد يكون عامل نفسى حدث له وهو الوسواس.

وكانت علاقته طيبة بين ابنائه وزوجته ، والدته كانت تعمل فى البنك وسيدة فاضلة .

انا لم أصدق ماحدث لأحمد لان احمد انسان خلوق وحافظ للقرأن الكريم وكان مبتسم ، وربنا يغفر له ويرحمه .

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بالحادث .

تبين من تحريات المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم أن المعلم الذى تخلص من حياته يدعى أ. ر ويعمل معلم تربية فنية بالمدرسة الفنية الثانوية للفتيات بمدينة الفيوم ، وأنه أعلن بأنه سيتخلص من حياته بسبب وجود خلافات مع زوجته منذ 15 عاما ، وقرر وضع حد لخلافاته مع زوجته منذ 15 عاما، فقام بتناول حبة سوس القمح القاتلة، وقام بإعلان وتمثيل انتحاره بالبث المباشر على التواصل الاجتماعي.

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