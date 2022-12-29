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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زملاء أحمد المتوفى بحبة سوس القمح: أصيب بوسواس قهرى.. فيديو

أصدفاء المدرس المتوفي
أصدفاء المدرس المتوفي

 

أعرب زملاء محمود احمد رمضان مدرس التربية الفنية الذى تخلص من حياته امس عن طريق تناول بعض حبوب مكافحة سوس القمح السامة ، بعد اعلانه ذلك على صفحته الشخصية بالتواصل الاجتماعى بالبث المباشر الذى استمر  11 دقيقة ، بانه كان طيب القلب وعلى خلق وبار بأسرته وزملائه ، وكان حافظا للقران الكريم ، وكان مثالا يحتذى به للمعلم المثالى .

 

يقول ايمن البكرى وكيل ادارة شرق الفيوم التعليمية  ، تربطنى بالمرحوم محمود  علاقة طيبة وعلاقة اخوة منذ سنوات بين ، وكان انسان فى أداء عمله و كان انسان يحب عمله ولايحب ان يزعل احدا منه.

أضاف البكرى أقابلت احمد رحمة الله عليه بعد صلاة الفجر وكان يشترى الخبز وقالى كلمتين الدنيا دى لاتساوى شئ .

أرجو من الجميع حذف الفيديو الخاص بالمرحوم على التواصل الاجتماعى ، خاصة ان له فتيات ، وحفاظا على مشاعر بناته وزوجته واسرته .

ماحدث من المرحوم احمد تراكمات ، والانسان لما يكون جاء له نوع من الوسواس القهرى وهذا ماحدث للمرحوم احمد ، واناشد نواب البرلمان بالتدخل لمنع تداول قرص سوس القمح من الاسواق نهائيا ، وانا لى عتاب على كل من شاهد البث المباشر للمرحوم احمد لم يتحرك احدا ، خاصة ان البث 13 دقيقة .

وكيلة وزارة التربية والتعليم فى حزن شديد على وفاة احمد بهذه الطريقة ، ونجلته حافظة للقرأن الكريم ، وربنا يحاسبك بفضله وليس عدله وربنا يرحمه ويجعله فى الجنة .

محمد محمود زميل المرحوم أحمد لم اشاهد أثنيين اختلفوا على احمد ، ووفاته كان فجعة لنا جميعا واعوز الله من قهر الرجال وقد يكون عامل نفسى حدث له وهو الوسواس. 

وكانت علاقته طيبة بين ابنائه وزوجته ، والدته كانت تعمل فى البنك وسيدة فاضلة .

انا لم أصدق ماحدث لأحمد لان احمد انسان خلوق وحافظ للقرأن الكريم وكان مبتسم ، وربنا يغفر له ويرحمه .

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم  بالحادث .

تبين من تحريات المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم أن المعلم الذى تخلص من حياته  يدعى  أ. ر ويعمل معلم تربية فنية بالمدرسة الفنية الثانوية للفتيات بمدينة الفيوم ، وأنه أعلن بأنه سيتخلص من حياته بسبب وجود خلافات مع زوجته منذ 15 عاما ، وقرر وضع حد لخلافاته مع زوجته منذ 15 عاما، فقام بتناول حبة سوس القمح القاتلة، وقام بإعلان وتمثيل انتحاره بالبث المباشر على التواصل الاجتماعي.

 

 

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