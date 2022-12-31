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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات يفتتح 4 مكاتب بريد بعد تطويرها ضمن "حياة كريمة" بالغربية

صدى البلد

تفقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أعمال تنفيذ شبكة الاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرية "سندبسط" والتى تأتى ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى الغربية، وذلك فى إطار المشروع الذى تنفذه الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية، رافقهما خلالها المهندس عادل حامد العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة.

وخلال جولته التفقدية؛ اطلع الدكتور عمرو طلعت على ما تم إنجازه من أعمال تطوير للبنية التحتية للاتصالات فى قرى حياة كريمة بالغربية؛ حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات بالفعل من جميع أعمال التطوير فى 12 قرية من 54 قرية من قرى حياة كريمة في الغربية وجارى العمل على تنفيذ أعمال التطوير بباقى القرى المستهدفة، حيث تجاوزت نسبة الأعمال التى تمت بها أكثر من 50%، وشملت أعمال التطوير عمليات الإحلال والإبدال للكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئيةFTTH  .

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرز تقدما كبيرا فى تنفيذ مشروعاتها بقرى حياة كريمة والتي تشمل توصيل خدمات الانترنت فائق السرعة وتحسين خدمات المحمول المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير الخدمات البريدية، وتنمية القدرات الرقمية ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى منتج؛ مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مد كابلات الألياف الضوئية إلى 7400 منزل بقرى حياة كريمة فى محافظة الغربية،  كما تم استبدال الكابلات النحاسية إلى كابلات الألياف الضوئية ليستفيد منها 43 ألف منزل؛ لافتا إلى أن توفير الانترنت بالقرى يعد بمثابة الركيزة الأساسية التى ينهض عليها المجتمع الرقمى.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تنفذ مشروع لصيانة الشبكة الأرضية بمحافظة الغربية وتستهدف الانتهاء من أعمال الصيانة لنحو 41 % من إجمالى الكبائن والبوكسات خلال عامى 2022 و2023، وقد أثمر تنفيذ المشروع عن خفض نسبة الأعطال بالشبكة الأرضية للمصرية للاتصالات لتصل إلى نسبة 5.8 % فى نهاية العام الحالى 2022 مقارنة بنسبة 8.3 % فى بداية العام نفسه، وخفض نسبة تكرار أعطال البيانات من 22.4% فى بداية العام إلى15.20 % فى نهاية 2022.

وفى سياق متصل؛ افتتح الدكتور عمرو طلعت، والدكتور طارق رحمي، يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد 4 مكاتب بريد وهى: مكتب بريد الرياينة، ومكتب بريد دماط، ومكتب بريد "حانوت"، ومكتب بريد "تفهنا العزب"؛ وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين.

ويوجد في الغربية ٢٩٧ مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة لتقديم كافة الخدمات البريدية والمالية المتكاملة للمواطنين على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن خطة تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أوشكت على الانتهاء؛ حيث بلغ عدد المكاتب المطورة ٣٦٠٠ مكتب بريد من إجمالى ٤٠٠٠ مكتب، فيما بلغ إجمالى عدد المكاتب الجديدة التى تم إنشائها ٣٠٠ مكتب ليصل إجمالى المكاتب ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية فى هذا المجال بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حتى يحصل كلُّ مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق ومُيَسَّر.

هذا ويقع مكتب بريد "الرياينة" على مساحة ٧٠ متر مربع، فيما يقع مكتب بريد "دماط" على مساحة ٥٠ متر مربع، ويقع مكتب بريد "حانوت" على مساحة ٩٠ متر مربع، أما مكتب بريد "تفهنا العزب" فيقع على مساحة ١٩٠ متر مربع. وتؤدى جميع هذه المكاتب كافة الخدمات البريدية والمالية والحكومية مثل صرف المعاشات، والحسابات الجارية والتوفير والحوالات المحلية والدولية، وجميع الخدمات البريدية، وجميع المكاتب ومزودة بماكينات صراف آلى ATM وماكينات POS بالإضافة الى أحدث أنظمة المراقبة؛ والأمن الصناعي، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالجودة المطلوبة.
ويعد مكتبى "حانوت"، و"تفهنا العزب" من ضمن المكاتب التى تم تطويرها فى إطار مشاركة الوزارة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

يأتى ذلك في إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة الغربية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة. حيث استهل الوزير زيارته للمحافظة بعقد اجتماع مع السيد المحافظ فى ديوان عام المحافظة، ثم تفقد عدد من المشروعات الرقمية فى ديوان عام المحافظة، وعقب ذلك قام الوزير ومحافظ الغربية بجولة تفقدية شملت تفقد موقع أعمال مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة طنطا، وتفقد أعمال التطوير التكنولوجى لمدرسة التربية الفكرية التى تم تزويدها بالبرامج والأجهزة التكنولوجية لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة الذهنية، كما تفقد الدكتور عمرو طلعت سير العمل فى كل من مكتب بريد طنطا الرئيسى، ومركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات بسنترال "طنطا ٣".

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