يستضيف فريق نانت الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، نظيره أوكسير اليوم الأحد، الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب البوجوار، ضمن منافسات الجولة رقم ١٧ من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد في مهمة جديدة مع نانت أمام أوكسير في الدوري الفرنسي

ويحتل نانت المركز ال16 بجدول ترتيب المسابقة وفي رصيده 14 نقطة.

ويقدم مصطفى محمد أداء مميز مع نانت، بعد انضمامه للفريق الفرنسي قادما من جالطة سراي التركي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وشارك الفرعون المصري مع الفريق الفرنسي في 15 مباراة بالدوري، سجل خلالها 4 أهداف، وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى.

كما لعب مصطفى محمد 6 مباريات في الدوري الأوروبي، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.