الجملى بـ 100 جنيه| أسعار اللحوم البلدي والمجمدة بالأسواق ومنافذ الزراعة

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق، اليوم مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وتطرح وزارة الزراعة اللحوم بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 30% عبر منافذها ، وذلك تخفيفا على المواطنين ، كما أنها تطرح الكبدة والسجق وجميع منتجات اللحوم .

تسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 150 جنيهًا، فى حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم بالأسواق

ويتراوح سعر لحم الكندوز تراوح ما بين 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو فى الأسواق، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 145 إلى 185 جنيهًا، وسجلت أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 145 إلى 165 جنيهًا، وتختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة ، وذلك وفقا لتصريحات شعبة القصابين

وسجل سعر كيلو كباب الحلة ما بين 180 إلى 195 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن ما بين 180 إلى 195 جنيها، والكبدة الضأن 180 إلى 195 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100 حتى 130 جنيها للكيلو.

المشروع القومى للبتلو

وصرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على اعتماد مبلغ (27,743,000 جنيه) لعدد 67 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بأجمالى عدد رؤوس ماشية (641) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن 7 مليار و350 مليون جنيه لأكثر من 41,8 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 473,8 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.