بايدن لـ نتنياهو: احذر تجاوز الخطوط الحمراء مع الولايات المتحدة

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة بعثها، إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تفاصيلها - من تجاوز الخطوط الحمراء للولايات المتحدة بشأن عدد من الملفات".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية- “مكان” أن "رسالة الرئيس الامريكي وصلت إلى نتنياهو في الأيام القليلة الماضية، وحدد فيها الرئيس الأمريكي الخطوط الحمراء التي لا يمكن القبول بتجاوزها من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأوضحت أن "بايدن أكد في رسالته لنتنياهو أن واشنطن ستواصل دعم حل الدولتين، وستعارض أي سياسة من شأنها أن تعرض هذا الحل للخطر، أو تتناقض مع القيم والمصالح المشتركة لكلا البلدين".

وأشارت هيئة البث إلى أنه "على رأس تلك الخطوط الحمراء ضم أراض من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وتغيير وضع أبناء الأقليات في إسرائيل"، وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة الأمريكية.