عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن لـ نتنياهو: احذر تجاوز الخطوط الحمراء مع الولايات المتحدة

بايدن - نتنياهو
بايدن - نتنياهو

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة بعثها، إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تفاصيلها - من تجاوز الخطوط الحمراء للولايات المتحدة بشأن عدد من الملفات".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية- “مكان” أن "رسالة الرئيس الامريكي وصلت إلى نتنياهو في الأيام القليلة الماضية، وحدد فيها الرئيس الأمريكي الخطوط الحمراء التي لا يمكن القبول بتجاوزها من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأوضحت أن "بايدن أكد في رسالته لنتنياهو أن واشنطن ستواصل دعم حل الدولتين، وستعارض أي سياسة من شأنها أن تعرض هذا الحل للخطر، أو تتناقض مع القيم والمصالح المشتركة لكلا البلدين".

وأشارت هيئة البث إلى أنه "على رأس تلك الخطوط الحمراء ضم أراض من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وتغيير وضع أبناء الأقليات في إسرائيل"، وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة الأمريكية.

إسرائيل نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن بنيامين نتنياهو واشنطن رئيس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتصوروا واحتفلوا برأس السنة ..وفاة زوج البلوجر مريم جودة المفاجأة تثير السوشيال ميديا

قرار عاجل من النيابة بشأن مُصوّر الفيديو الفاضح على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

إخلاء سبيل شاب وفتاة ارتكبا فعلا فاضحا على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

بيان عاجل من السعودية بشأن تداول فيديو سقوط ثلوج الكعبة | شاهد

اتجوزوا من شهرين .. تفاصيل وفاة زوج البلوجر مريم جودة بعد احتفالات رأس السنة

مفاجأة في اعترافات الفتاة والشاب مرتكبي الفعل الفاضح أعلى كوبري في القاهرة

انحصار الدولار يهبط بأسعار الذهب اليوم الأحد 1-1-2023

توقعات برج الجوزاء 2023 في الحب والزواج والمال والعمل

موضوعات متعلقة

بلينكن يبحث العلاقات بين واشنطن وبكين في مكالمة مع نظيره الصيني الجديد

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجري مشاورات ثلاثية للتنديد بصواريخ بيونج يانج

الفاتيكان ينشر صور البابا بينديكت السادس عشر قبل تشييعه

تقرير: 60% زيادة في عدد المهاجرين إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية

اعتقال برازيلي مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول التسلل إلى حفل تنصيب دا سيلفا

700 حريق في بولندا بسبب الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة

السعودية ترسل ألف سلة غذاء للمتضررين من الفيضانات في السودان

رئيس كوريا الجنوبية يطالب جيش سول بالرد على استفزازات بيونج يانج

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يستعرض أهم قوانين أقرها مجلس النواب خلال 2022

بايدن لـ نتنياهو: احذر تجاوز الخطوط الحمراء مع الولايات المتحدة

السعودية.. مناطق جديدة تعلن تعليق الدراسة بسبب الطقس السيئ

خالد عبد الغفار: المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية إنجاز كبير

يوم 11 يناير.. لجنة المسابقات تفجر مفاجأة عن أزمة كهربا

صندوق النقد الدولي يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

مات في عز الفرحة .. آخر صور للبلوجر مريم جودة مع زوجها

خطيرة جدا على الغدة الدرقية.. احذر تناول هذه الأطعمة

صورة أثارت الجدل على السوشيال ميديا..ما السبب وراء السخرية من ملابس ميسي

فيديو

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

وفاء مكي أبكتني ولم أُنجب لهذا السبب.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حياتها

نزّلت عمرو مصطفى بالبيجاما من بيته.. أبرز تصريحات محمد حماقي في "صاحبة السعادة"

ندم وأزمات في حياته.. تصريحات مثيرة لمحمد رمضان مع منى الشاذلي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ