وكيل الرياضة بالدقهلية تتفقد المنصورة الجديدة مع وفد من شباب البرلمان

تفقدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، المنصورة الجديدة مع وفد من شباب البرلمان.

جاءت الزيارة تنفيذاً لتوصيات المنتدي الثالث لبرلمان شباب مصر منتدي شباب شرق الدلتا والذي عقد بمقر جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وزار شباب البرلمان، مدينة المنصورة الجديدة، لمشاهدة إنجازات الدولة والتى تحققت على أرض الواقع لتكون دليلا على قوة وقدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافق الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، خلال جولتها بمدينة المنصورة الجديدة، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، والدكتورة إيمان سماحة معاون محافظ الدقهلية ومنسق الزيارة بالمحافظة، والأخصائيين بإدارة البرلمان والتعليم المدني، والطلائع والشباب أعضاء البرلمان بالدقهلية، وشباب الهلال الأحمر المصري بالدقهلية.

تعد مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، في اطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلومترا.

وشملت فعاليات الزيارة إلى مدينة المنصورة الجديدة بداية مبنى التحكم، والممشى السياحى ثم منطقة الفيلات، وسكن مصر، ومنطقة الحديقة المركزية، ثم الاسكان الاجتماعي.

وفى نهاية الزيارة زار أعضاء برلمان الطلائع والشباب محطة التحلية الخاصة بالمدينة، مع شرح تفصيلي أثناء الزيارة من ، والمهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز المنصورة الجديدة، والمهندس تامر الكاشورى معاون رئيس جهاز المنصورة الجديدة.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال جولتها فى مدينة المنصورة الجديدة، أنه من الضروري أن يرى شبابنا أعضاء البرلمان الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية لضمان حياة كريمة للمواطن في العديد من المجالات كدعم قطاع الإسكان في كافة المدن ومنها مدينة المنصورة الجديدة، خير دليل على أهمية تعاون وتلاحم جميع المؤسسات في الدولة بشكل كامل من أجل النهوض والعمل والتعاون على مشروعات تطوير الدولة.

كما أشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إلى أن الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها على مستوى إدارات النشاط الداخلية والفرعية، تتضمن إبراز الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الأخيرة من تطور في ى جميع المجالات، من أجل توعية النشء والشباب بحجم هذه الإنجازات والوقوف كحائط صد ضد الأفكار الهدامة، وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن، وهذا ما تتبناه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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