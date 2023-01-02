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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصريح الارتباط.. شاهد| 10 صور أثارت ضجة لـ ندى الكامل

ندى الكامل
ندى الكامل

قامت ندى الكاملk بالإجابة على متابعيها في الأسئلة التي عرضوها عليها.

وقالت ندى الكامل من خلال إجابتها: “علشان الأمانة وأكون صريحة لأ مش هرتبط بحد من غير ديني وأصغر مني في السن دي برضه مش بحسها حاجه تهمني لأني لسه ٣٥ سنه فامدخلتش الحته دي بصراحه! ومعنديش مانع اي حد يحب ويتفاهم مع اللي فاهم”.

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وتحرص ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاص بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتميل طليقة أحمد الفيشاوي ، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة والمختلفة التي تكشف عن جمالها.

وتفضل ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.

وتحرص ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي، على وضع المكياج بألوان مختلفة ومميزة تتناسب مع لون بشرتها وتكشف عن جمالها.

وإليكم صور ندى الكامل طليقة الفيشاوي 

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