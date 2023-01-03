فوز رين على نيس.. ومارسيليا يهزم مونبلييه 2-1 في الدوري الفرنسي

حقق فريق رين، فوزا ثمينا، على ضيفه، نيس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على ملعب روازون بارك، في إطار الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدفي رين، كلا من: مارتن تيريير في الدقيقة السادسة، وبينجامين بوريجايد في الدقيقة 89، بينما أحرز روس باركلي هدف نيس الوحيد في الدقيقة 22.

ورفع هذا الفوز رصيد رين إلى 34 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نيس 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

مارسيليا يفوز على مونبلييه بهدفين

وفي مباراة أخرى أقيمت في إطار نفس الجولة، حقق مارسيليا الفوز على مونبلييه بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي مارسيليا كلا من: نونو تافاريس في الدقيقة 47 وماكسيم استيفي لاعب مونبلييه بالخطأ في مرماه بالدقيقة 61، بينما أحرز تيجي سافانير هدف مونبلييه الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ورفع هذا الفوز رصيد مارسيليا إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.