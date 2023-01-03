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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توقف المواصلات العامة.. بيان هام من وزارة النقل التونسية

تونس - علم
تونس - علم

أعلنت وزارة النقل التونسية ، اليوم الثلاثاء أنّه تمّ الاتّفاق بخصوص تحديد موعد صرف منحة نهاية السنة لفائدة أعوان شركة نقل تونس، وبناء عليه فإنّ حركة الجولان على شبكتي الحافلات والميترو وخط ت - ح - م ستعود إلى سالف نشاطها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل التونسية؛ فيأتي ذلك بعد تعهّد ممثلي الجامعة العامّة للنقل باستئناف تأمين هذا المرفق العامّ خلال جلسة التفاوض التي ترأسها وزير النقل ربيع المجيدي بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل. 

كما وصف وزير النقل في تصريح للوطنيّة الأولى إضراب أعوان شركة نقل تونس نقل الذي نفّذ اليوم، بـ "التوقّف العشوائي عن العمل دون سابق إعلام ودون تأمين الحدّ الأدنى من سير المرافق العمومية وفق ما يفترض القيام به"، داعيا الطرف النقابي إلى تغليب صوت العقل وإعلاء المصلحة الوطنيّة.

يذكر أنّ شركة النقل بتونس، قد أعلنت منذ يوم الأحد، إمكانيّة أن تشهد رحلاتها  ، على شبكة الحافلات والشبكة الحديدية اضطرابا، إثر الدعوة التي توجّهت بها الجامعة العامّة للنقل إلى منظوريها من أعوان الشركة من كلّ الأسلاك المهنيّة لتنفيذ وقفة احتجاجيّة بساحة الحكومة بالقصبة.

وقد أوضحت الشركة النقل بتونس، مساء أمس، أنّ الوقفة الإحتجاجية التي نفذّها أعوان الشركة هي إيقاف عشوائي للعمل تسبّب في شلل حركة النقل بتونس الكبرى على شبكتي الحافلات والمترو الخفيف وخط ت -ح -م، ما أدّى إلى تعطّل سير المرفق العام ومصالح المواطن و"لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يكون هذا التصرف في خدمة المؤسسة، وهو خلافا لما تمّ تداوله من خلال بعض التصريحات وعلى بعض المواقع الإعلامية بخصوص عدم صرف المستحقات".

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