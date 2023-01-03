الأحد.. إجازة في البنوك بأوامر المركزي لهذا السبب

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزي في بيان له قبل قليل انه سيتم العودة للعمل الاثنين التالي له.

واستأنف القطاع المصرفي عمله يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة والنصف بفروع البنوك حتي الثالثة عصرا لاستقبال العملاء ومن الثامنة صباحا حتي الثالثة والنصف عصرا داخل الفروع نفسها والإدارات المختصة وذلك بحسب تعليمات البنك المركزي.

وكانت البنوك العاملة فى مصر أجازة أمس الأحد وفقا لقرار البنك المركزي المصري الصادر بشأن منح إجازة بمناسبة انتهاء العام المالي في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم ولمدة يوم واحد فقط.

وخلال الثلاثة أيام الماضية تم تعطيل العمل بالبنوك تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري خلال يومي الجمعة والسبت باعتبارهما يومي الراحة الأسبوعية بخلاف إجازة الأحد.