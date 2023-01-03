تواصل الاستفزازات.. بن غفير يعلن نيته اقتحام المسجد الأقصي مرة آخري

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، عن نيته اقتحام المسجد الأقصى مرة ثانية، بعد اقتحامه صباح اليوم.

وقال بن غفير، خلال سلسلة مقابلات أجراها مع وسائل إعلام عبرية: "سأذهب مجدداً إلى الحرم القدسي الشريف، وليس بالضرورة إعلان متى سأذهب"، وفق ما نقلت عنه القناة "12" العبرية.

ومن جانبها، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مواصلة الالتزام بالحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

جاء ذلك على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي في إسرائيل، ايتمار بن جفير المسجد الأقصي على الرغم من إعلانه أمس تأجيل الاقتحام.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، صورًا ومقاطع فيديو لبن جفير، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف في إسرائيل، وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية اقتحام بن جفير للمسجد الأقصي: "نرفض أي تحرك أحادي يقوض وضع المواقع المقدسة في القدس".