غدًا.. رامي صبري وهاجر أحمد ضيفا أمير كرارة في «سهرانين»

يحل المطرب رامى صبرى والفنانة هاجر أحمد ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامجه سهرانين، غدًا الخميس فى تمام العاشرة مساءً.

وروجت الصفحة الرسمية لقناة On، عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام للحلقة، ونشرت فيديو يحتوي على لقطات مختلفة من الحلقة.

وكان قد طرح المطرب رامي صبري رابع أغنية من ألبومه الجديد «معايا هتبدع»، والتي تحمل اسم «إحنا في حتة تانية»، وذلك عبر حسابه بـ إنستجرام.

وعلق "رامي صبري" : «إحنا في حتة تانية.. رابع أغنية من ألبوم معايا هتبدع دلوقتي على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية».

واحتفل الفنان رامي صبري بتصدر أغنيته الجديدة تريند يوتيوب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق: “في أول 24 ساعة رقم 1 في اليوتيوب”.

ويحتوى ألبوم رامى صبرى الذى يحمل اسم "معايا هتبدع" على 8 أغنيات متنوعة، بدأ طرحها في 20 ديسمبر الجاري، ويستمر في طرح الأغاني حتى يوم 6 يناير 2023، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.