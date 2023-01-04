عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يكشف عن أغنية فيلم «مستر إكس»

فهمي
فهمي

روّج الفنان أحمد فهمي لأغنية فيلمه “مستر إكس” للفنان أحمد سعد حيث نشر  مقطعًا منها  عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”.

وكتب أحمد فهمي: "الأغنية الرسمية لفيلم مستر إكس".

يذكر أن هنأ الفنان أحمد فهمي، شقيقه كريم فهمى بعيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما بـ والدتهما عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام. 

 

وكتب أحمد فهمي: “أخويا وضهرى.. كل سنة وانت طيب يا نجم النجوم وعقبال مليون سنة ”. 


ويشارك أحمد فهمي في مسلسل "السفاح" مع باسم سمرة، وركين سعد، من إخراج هادي الباجوري.

وينتمي نوعية المسلسل لأعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقية، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.

مستر اكس أحمد سعد الفنان احمد فهمى احمد فهمي فيلم مستر إكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

مفاجأة.. الأهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

خط النهاية.. نقطة فاصلة لرحيل محمد صلاح عن ليفربول

مفاجأة.. تفاصيل القبض على عازف الأورج محمد عبدالسلام بعد أيام من إيقافه

ترشيحاتنا

قلق بالغ.. أمريكا تجري محادثات مباشرة مع ممثلي مكتب نتنياهو بشأن اقتحام الأقصى

5 رؤساء وزراء ببريطانيا متهمون بالضلوع في انهيار القطاع الصحي.. تفاصيل

أمطار غزيرة وسيول وتساقط للثلوج.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

مرتضى منصور يوجّه رسالة خاصة لـ أمير كرارة

ملايين الجنيهات.. محاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس ميلاده أو وفاته.. ما سبب احتفال جوجل بالكاتب إحسان عبدالقدوس ؟

بكلمكم من الزنزانة حبايبي.. بوست يثير الجدل باسم بلوجر متهمة ببيع المخدرات

عفش مغشوش.. بيع أثاث بـ 3 آلاف جنيه والخشب "كارتون مضغوط"

رخيصة جدا .. وصفة طبيعية لعلاج القولون وتطهيره

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ