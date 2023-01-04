أحمد فهمي يكشف عن أغنية فيلم «مستر إكس»

روّج الفنان أحمد فهمي لأغنية فيلمه “مستر إكس” للفنان أحمد سعد حيث نشر مقطعًا منها عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”.

وكتب أحمد فهمي: "الأغنية الرسمية لفيلم مستر إكس".

يذكر أن هنأ الفنان أحمد فهمي، شقيقه كريم فهمى بعيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما بـ والدتهما عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وكتب أحمد فهمي: “أخويا وضهرى.. كل سنة وانت طيب يا نجم النجوم وعقبال مليون سنة ”.



ويشارك أحمد فهمي في مسلسل "السفاح" مع باسم سمرة، وركين سعد، من إخراج هادي الباجوري.

وينتمي نوعية المسلسل لأعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقية، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.