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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 4-1-2023

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 4-1-2023

 يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023.

أسعار الدواجن اليوم
 

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 44 و 45 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 59 و 61 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 41 و 42 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 59 و 60 جنيها للكيلو.

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أسعار البيض اليوم
 


وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 79 و 80 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 84 و 85 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 79 و 80 جنيهًا للكرتونة.
 
أسعار الكتاكيت
 
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.25 و 9.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 4.50 و 4.75 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 4 و 4.50 جنيه.

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