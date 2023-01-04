أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 4-1-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023.

أسعار الدواجن اليوم



وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 44 و 45 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 59 و 61 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 41 و 42 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 59 و 60 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم





وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 79 و 80 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 84 و 85 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 79 و 80 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.25 و 9.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 4.50 و 4.75 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 4 و 4.50 جنيه.