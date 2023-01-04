تطوير حي عين شمس.. رصف جميع الشوارع الداخلية.. شاهد

قام عدد من مسئولي الحي بمنطقة عين شمس بتطوير عدد من الشوارع الداخلية بحي عين شمس، ورصف الشوارع مساء أمس.

وذلك تحت إشراف صلاح غباشي، أمين حزب مستقبل وطن قسم عين شمس، وقام الحي بتأسيس الشوارع ورصفها للتطوير من الشوارع الداخلية بحي عين شمس.

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