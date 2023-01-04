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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تطوير حي عين شمس.. رصف جميع الشوارع الداخلية.. شاهد

صدى البلد

قام عدد من مسئولي الحي بمنطقة عين شمس بتطوير عدد من الشوارع الداخلية بحي عين شمس، ورصف الشوارع مساء أمس. 

وذلك تحت إشراف صلاح غباشي، أمين حزب مستقبل وطن قسم عين شمس، وقام الحي بتأسيس الشوارع ورصفها للتطوير من الشوارع الداخلية بحي عين شمس.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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منطقة عين شمس رصف الشوارع حزب مستقبل وطن قسم عين شمس محافظة القاهرة

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