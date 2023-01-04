طريقة عمل بطاطس هاش براون .. تعرف على فوائدها

تعد طريقة عمل بطاطس هاش براون المقدمة من ماكدونالدز من اكثر الاكلات التي تحاول ربات المنزل تقديمها علي السفرة.

طريقة عمل بطاطس هاش براون

المقادير

2 حبة بطاطس كبيرة الحجم

1 حبة بصل صغيرة الحجم مبشورة

1 بيضة مضروبة

2 كوب كبير دقيق أبيض منخول ( 240 جرام)

1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي * ملح

1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي* فلفل أسود

ربع كوب كبير جبنة رومي مبشورة

ملحوظة :

نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير



طريقة التحضير

نقوم بغسل البطاطس بالماء من الأوساخ العالقة بها

نقشر قشرة البطاطس ، ونحضر وعاء لسلقها ، نضع البطاطس في الوعاء ثم نغطيها بالماء مع ملعقة صغيرة من الملح ونتركها 10 دقائق على النار

نترك البطاطس لتبرد بعد سلقها

نحضر وعاء ونبشر فيه البطاطس المسلوقة ونضع عليها الملح والفلفل و الجبنة الرومي والبصل المبشور ونخلطهم معًا بخفة حتى يتجانس الخليط

نقوم بتشكيل خليط البطاطس على شكل كرات ، ونتركها في الفريزر لمدة ساعة حتى تتماسك

نخرج كرات البطاطس من الثلاجة ،ونقلبها في الدقيق حتى تتغطى به من جميع الجوانب

نقوم بضرب البيضة مع ملعقة ملح وفلفل أسود

نقلب كرات البطاطس في خليط البيضة المضروبة حتى تتغطى بها من جميع الجوانب

نحضر مقلاه ونضع بيها زيت للقلي ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت

نضع كرات البطاطس في زيت القلي مع التقليب حتى يصبح لونها ذهبي

نخرج بطاطس هاش براون على مناديل المطبخ حتى تمتص منها الزيت

الآن بطاطس هاش براون جاهزة للتقديم بجانب ساندوتش البرجر

فائدة بطاطس هاش براون

بطاطس هاش براون غنية بالبروتينات والكربوهيدرات لذلك ينصح بها لمن يرغب في زيادة وزنه

وتساعد بطاطس هاش براون على تسهيل عملية الهضم لأنها غنية بالكربوهيدرات

ويحتوى كل 100 جرام من بطاطس هاش براون على 326 سعر حراري

