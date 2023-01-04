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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى: تكلفة محور القاهرة كيب تاون زادت لـ30 مليار جنيه ..فيديو

احمد موسي
احمد موسي

استعرض الإعلامي أحمد موسى، عددا من المشروعات التنموية في الصعيد قبل يوم من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات في سوهاج.


وأوضح موسى خلال حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» من على محور الفريق صفي الدين أبو شناف المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن محور الفريق صفي الدين «سمالوط» سابقًا يبلغ طوله 25 كيلومترا، ويربط الطريق الغربي لمحافظة المنيا بالشرقي، لافتا إلى أن الرئيس السيسي افتتحه ديسمبر 2021.


وأشار إلى أن طريق الصعيد الصحراوي الغربي ما زال في مرحلة الاستكمال وتكلف قرابة 2 مليار جنيه، مضيفا أنه تم تخصيص حارة في الطريق لسيارات النقل.


وتابع أن الطريق جزء من محور القاهرة كيب تاون، الذي يمتد  إلى الدول الأفريقية، مردفا أن الطريق يمتد حاليا للحدود مع السودان بحوالي أكثر 1115 كيلومترا.
ولفت إلى أن الطريق كان مقدر له 26 مليار جنيه، لكن مع الغلاء زادت التكاليف المتوقعة إلى 30 مليار جنيه، مؤكدا أن الطريق سهل من حركة النقل والبضائع.
 

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