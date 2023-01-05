إصابة 12 شخصا..شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بأسوان

شهد طريق قرية السيالة التابعة لمركز نصر النوبة وقوع حادث تصادم سيارة أجرة " كبود " بعمود إنارة مما أسفر عن إصابة 12 شخص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقد أشار عدد من شهود العيان إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد سائق السيارة الأجرة مما أدى تصادم السيارة بعمود الإنارة حيث كان يستقلها عدد من الركاب، وكان التصادم كبير مما أدى إلى تهشم مقدمة السيارة، وبالتالى إصابة عدد من الأشخاص، وتم إستدعاء سيارة الإسعاف، وتم بمعاونة الأهالى المتواجدين بمحيط الحادث نقلهم لمستشفى كوم أمبوالمركزى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

مصابين

وكانت قد شملت قائمة أسماء المصابين كل من زينب الأمين أحمد 16 سنة، والتى أصيبت بجرح غائر بالوجه، ومحمد السيد أحمد 24 سنة، والذى أصيب بجروح متفرقة بالجسم، وميار بدري محمد 16 سنة، ونادية محمد البكري، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، ورشيدة محمد موسى 60 سنة، والتى أصيبت بكدمات وجروح متفرقه بالجسم، ونوال حامد إسماعيل 50 سنة، والتى أصيبت بكدمات بالجسم، وأحمد الأمير على 34 سنة، والذى أصيب بكدمات بالزراع الأيمن.

كما أصيب أيضاً ناصر رمضان محمد 52 سنة بجروح وكدمات بالوجه، وعبد الناصر على عبدالغني 58 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، ورجب رمضان محمد 62 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود فتح الله مصطفى 24 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وفاطمة ربيع عوض 16 سنة، والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين

وتمت إجراءات نقل جميع المصابين بواسطة 8 سيارات مرفق إسعاف أسوان إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.