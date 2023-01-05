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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا وسوني تعلنان عن بداية مشروع أفيلا لإنتاج السيارات الكهربائية| فيديو وصور

Afeela
Afeela

أعلنت شركتا هوندا وسوني عن بيع سيارتهما المطورة بشكل مشترك تحت العلامة التجارية Afeela المطورة حديثًا، وقدمت الشركتان نموذجًا أوليًا جديدًا يقدم نظرة أولية مفصلة عن نموذج الإنتاج القادم. 

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Afeela 

من المقرر أن تبدأ الطلبات المسبقة في النصف الأول من عام 2025 مع بدء المبيعات في وقت لاحق من نفس العام.. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في أمريكا الشمالية حتى ربيع عام 2026.

 

لم تسرد هوندا وسوني كثيراً من التفاصيل، لكنها قالت إن اسم Afeela قد تم اختياره لأنه "يعبر عن الإحساس الذي ستقدمه تجربة التنقل التي تراها Sony Honda Mobility".

Afeela 

تتميز السيارة بتصميم انسيابي وتبدو جاهزة للإنتاج أكثر بكثير من مفهوم Vision-S الذي تم الكشف عنه في معرض CES قبل ثلاث سنوات، في حين أن Sony Honda Mobility كانت خجولة في التفاصيل ، يتميز الطراز بواجهة أمامية جميلة، ولكن رشيقة مع مصابيح أمامية نحيلة و "شريط وسائط" مميز.

 

يعمل الأخير كشاشة تفاعلية ويمكنه إظهار كل شيء من اسم Afeela إلى الرسوم المتحركة التي تصور الطقس، وصرحت شركة Sony Honda Mobility بأنها تتصور أن شريط الوسائط سيحتوي على مجموعة واسعة من العروض الممكنة التي ستغذيها "مختلف الشركاء والمبدعين".

Afeela 

واستطردت الشركة قائلة إن "الحد الأدنى من الخطوط الزخرفية والشكل يذكرنا بسفينة الفضاء"، لكن النموذج يبدو مستقبليًا بشكل مناسب لأنه يتميز بتصميم بسيط وعجلات بقياس 21 بوصة محسّنة ديناميكيًا، وينضم إليهم سقف أسود متدفق، وتشمل المزايا البارزة الأخرى شريط إضاءة خلفي.

 

من حيث الحجم، يبلغ طول نموذج Afeela  نحو 192.7 بوصة (4895 ملم) وعرضه 74.8 بوصة (1900 ملم) وطوله 57.5 بوصة (1460 ملم) مع قاعدة عجلات تمتد على 118.1 بوصة (3000 ملم)، وهذا يعني أن الطراز أصغر قليلاً من مرسيدس EQE ، التي يبلغ طولها 196.6 بوصة (4994 ملم) ولها قاعدة عجلات أكثر سخاء 122.8 بوصة (3119 ملم).

Afeela 

نظرًا لكون شركة سوني رائدة في مجال الإلكترونيات، فليس من المستغرب معرفة أن المقصورة عالية التقنية وتتميز بشاشة كبيرة تمتد عبر عرض المقصورة الداخلية، يتم تقسيمها إلى أقسام متعددة حيث توجد شاشات عرض للمرايا الجانبية الرقمية على الحواف الخارجية، بينما توجد مجموعة أدوات رقمية واسعة أمام السائق، إلى اليمين يوجد نظام معلومات ترفيهي يتدفق في شاشة عرض لراكب المقعد الأمامي.

Afeela 

المواصفات

نظرًا لأن Sony Honda Mobility لم تتحدث كثيرًا عن النموذج، فليس من المستغرب أن تكون المواصفات محاطة بالسرية/ ومع ذلك أكدت الشركة أن النموذج الأولي يحتوي على نظام دفع رباعي وهذا يعني إعداد محرك مزدوج.

 

Afeela sony Vision-S honda هوندا سوني

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