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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا لـ كريم فؤاد عقب إصابته بالرباط الصليبي: هترجع أقوي من الأول

كريم فؤاد
كريم فؤاد

وجه اللاعب محمود كهربا رسالة إلي كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب كهربا عبر خاصيه “الاستوري”: “الف سلامة عليك يا حبيبي وإن شاء الله ترجع أقوي من الأول”.

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وكشف كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وشارك جمهوره الخبر عبر انستجرام.

وكتب: الحمد لله على ما انا عليه وعلى ما كنت، وما ساكون، الحمد الله على كل حال والحمد لله في كل الاحوال الحمد لله على اوقاتنا المبهجة ولحظاتنا المتعبة الحمد لله في كل وقت وعلى كل حال.

وكان كريم فؤاد قد أُصيب إثر تدخل قوي من عبدالله السعيد في مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الاثنين بالدوري.

وانضم كريم فؤاد لزميله في الجبهة اليمنى، أكرم توفيق، الذي أُصيب هو الآخر بقطع في الرباط الصليبي.

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