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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على إنبي

الاهلي وانبي
الاهلي وانبي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بعد الفوز على إنبي بهدفين دون رد ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الجولة 12 من المسابقة.

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افتتح التسجيل  للنادي الأهلي محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 59 من زمن المباراة ، من تمريرة بينية من عمرو السولية خلف دفاعات إنبي وصلت عند أفشة يراوغ حارس المرمى ويسجلها بيسراه إلى داخل الشباك.

وأضاف الهدف الثاني أليو ديانج فى الدقيقة 78 من إنطلاقة قوية من ديانج وتوغل ثم سدد الكرة قوية إلى داخل الشباك لحظة خروج البلعوطي من مرماه. 

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الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 30 متربعا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 10 فى المركز 14 من ترتيب جدول المسابقة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام إنبي

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 30 نقطة.

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

3- فيوتشر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

5- غزل المحلة في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

6- الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

8- أسوان في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

9- المقاولون العرب في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

10- المصري في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

11- طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

12- إنبي في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

13- البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

14- سموحة في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

15- فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.

16- الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

17- الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

18- حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

 

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