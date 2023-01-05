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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور الثالث التمهيدي من كأس مصر للموسم الجديد

كأس مصر
كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر في موسم 2022-2023.

ولا تشارك أندية الدوري الممتاز في هذا الدور.

وبتواجد 55 فريقا من مختلف الدرجات، تأهل فريق الشرقية بالزقازيق مباشرة إلى الدور التالي.

وتقام جميع المباريات في الثانية ظهرا.

وإليكم مواعيد المباريات:

الأحد 22 يناير 2023

بايونيرز × دكرنس

منية سمود × منية النصر

المنصورة × اتحاد نبروه

بلدية المحلة × راية الرياضي

سبورتنج كاسل × طنطا

كفر الشيخ × بروكسي

سبورتنج × المجد السكندري

الأولمبي × الحمام

طلائع الأسطول × الهلال بالضبعة

المصري بالسلوم × أبو قير للأسمدة

الإثنين 23 يناير 2023

شبان مسلمين قنا × شبان مسلمين إسنا

بني سويف × لافيينا

بني مزار × أسمنت أسيوط

بترول أسيوط × طامية

المنيا × مصر للمقاصة

تليفونات بني سويف × ديروط

الإنتاج الحربي × إف سي مصر

منتخب السويس × كهرباء الإسماعيلية

الثلاثاء 24 يناير 2023

كيما أسوان × الجونة

نجوم المستقبل × النصر

العبور × الطيران

وادي دجلة × السكة الحديد

إيسترن كومباني × ألو إيجبت

المرج × جمهورية شبين

بورتو السويس × مركز شباب السرو

القناة × بتروجت

الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر كأس مصر أندية الدوري الممتاز الشرقية بالزقازيق

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