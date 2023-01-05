شاهد .. ماذا فعلت الأمطار بالحرم المكي؟

هطلت، لليوم الثاني علي التوالي ، أمطار غزيرة على مكة المكرمة وضواحيها، شملت: الحرم المكي الشريف، والمنطقة المركزية المحيطة به.

ووثق مقطع فيديو هطول الأمطار على الزوار والمعتمرين وهم يؤدون صلاة المغرب في الحرم المكي، وسط أجواء روحانية.

وأعلن وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة المخاطر فايز الحارثي، في وقت سابق، عن إيقاف الأعمال الإنشائية في الحرم المكي لحين انتهاء الحالة المطرية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، والرياض