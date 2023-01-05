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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية بحاجر المريس التابعة لمركز الطود بالأقصر

صدى البلد

 تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالاقصر وبرفقته الدكتور غانم علي بسطاوي مدير إلادارة الصحية بالطود، أعمال القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمقر الوحدة الصحية بحاجر المريس بمركز الطود .

يأتى ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالأقصر بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لتسهيل أعمال القوافل الطبية بكافة قرى ومراكز المحافظة. 

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وأوضح مدير الادارة الصحية بالطود، أن القافلة تقام على مدار يومين، وتشمل تخصصات النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والجلدية والباطنة والعظام وصيدلية وكشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي) ، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وأيضا تحاليل السكر وقياس الضغط وإعداد التقارير اللازمة من قبل أطباء اخصائيين بالقافلة.

الأقصر وزارة الصحة مركز ومدينة الطود مديرية الصحة القافلة الطبية مديرية الشئون الصحية وكيل وزارة الصحة

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