دعاء ليلة الجمعة .. استعد لأفضل أيام الله بهذه الكلمات

دعاء ليلة الجمعة ، يبحث كثيرون عبر جوجل عن دعاء ليلة الجمعة خاصة يوم الخميس استعدادا لاستقبال هذا اليوم المبارك بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نشير إلى أنه لم يرد نص في الشرع الشريف عن وجود دعاء ليلة الجمعة لكن يجوز للمسلم أن يدعوا كما يشاء وبما يريد في هذه الليلة المباركة، وفي السطور التالية دعاء ليلة الجمعة.

دعاء ليلة الجمعة اللهمَّ اشرح بالصلاةِ علي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صُـدُورَنا اللهم يَسِّرْ بها أُمُورَنا، وفَرِّجْ بها هُمُومَنا، واكشفْ بها غُمُومَنا، واغفِرْ بها ذُنُوبَنا، واقضِ بها دُيُونَنا، وأصلحْ بها أحوالَنا، وبَلِّغْ بها آمالَنا، وتقبلْ بها توبَتَنا، واغسلْ بها حوبَتَنا، وانصرْ بها حُجَّتَنا، وطَهِّرْ بها ألسِنَتَنا، وآنِسْ بها وحشَتَنا، وارْحَمْ بها غُرْبَتَنا، واجعلها نورًا بينَ أيدينا ومنْ خَلْفِنا، وعنْ أيمانِنا وعنْ شمائِلِنا، ومنْ فوقِنا ومنْ تحتِنا وفي حياتِنا وموتِنا، وفي قُبُورِنا وحَشْرِنا ونَشْرِنا، وظِلًاَ يومَ القيامةِ على رُؤُوسِنا، وثَقِّلْ بها يا ربِّ موازِينَ حسناتِنا، وأَدِمْ بركاتِها علينا حتى نلقى نَبِيَّنا وسيـدَنا محمدًا صل الله عليه وسلم ونحنُ آمِنُونَ مُطْمَئِنُّونَ، فَرِحُونَ مُسْتَبْشِرُونَ، ولا تُفَرِّقْ بينَنا وبينَهُ حتى تُدْخِلَنَا مَدْخَلَهُ، وتُأْوِينا إلى جِوارِهِ الكريمِ، معَ الذينَ أنعمتَ عليهمْ منَ النبيينَ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ، وحَسُنَ أولئكَ رفيقا.



-اللهم عظّم همتنا في محبتك وقربك، واجعلنا للمتقين إماما، وارزقنا ودك الذي تنقهر لنا به الأكوان كلها، واصرف باطننا عن كل ما سواك بفضلك وكرمك يالله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

-اللهم يا نور السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا ديّان السماوات والأرض يا وارث السماوات والأرض يا مالك السماوات والأرض يا عظيم السماوات والأرض يا عالم السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.



دعاء ليلة الجمعة قصير

دعاء ليلة الجمعة قصير، يبحث رواد السوشيال ميديا عن كلمات دعاء ليلة الجمعة قصيرة مطلوب في تبادل الأدعية والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، خاصة وأنه هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، وفي يوم الجمعة الدعاء مستجب، وفي دعاء ليلة الجمعة قصير.

جاء عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: أتى عليا رضي الله عنه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي عجزت عن مكاتبتي فأعنّي، فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلّمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك ؟ قلت: بلى، قال: قل: " اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك.

- اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.



- اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق الى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.



اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

- اللّهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيّد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

- بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور.



دعاء ليلة الجمعة للفرج

دعاء ليلة الجمعة للفرج، يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم.. سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

- اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا.

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع البصير.

- اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.