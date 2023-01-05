كشف الحقيقة.. إعلان عاجل من أمريكا بشأن مشاركة بيلاروس في حرب أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، إن واشنطن لا ترى أي بوادر للقيام بأعمال عدائية ضد أوكرانيا انطلاقا من الأراضي البيلاروسية.

وقال رايدر، في مؤتمر صحفي : "نواصل مراقبة بيلاروس عن كثب. وبدون الخوض في تفاصيل العمل الاستخباراتي، يمكنني القول إنه، بناء على تقييماتنا، لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن روسيا تنوي استخدامها لفتح جبهة جديدة. لكنّني أكرّر، نحن نستمر في مراقبة الوضع عن كثب، مثل الأوكرانيين."

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن مينسك وموسكو تواصلان بناء تجمع إقليمي لقواتهما على أراضي بيلاروس، مشيرة إلى أن العملية تجري على عدة مراحل.

وقالت في بيان: "كجزء من ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد، يتواصل تعزيز بناء تجمع إقليمي للقوات الروسية والبيلاروسية، وهذه العملية تجري على مراحل في ظل الأوضاع الراهنة”.

وأضافت: “سيستمر وصول الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة لقوات روسيا إلى بيلاروس".