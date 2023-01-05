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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشف الحقيقة.. إعلان عاجل من أمريكا بشأن مشاركة بيلاروس في حرب أوكرانيا

بيلاروس
بيلاروس

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، إن واشنطن لا ترى أي بوادر للقيام بأعمال عدائية ضد أوكرانيا انطلاقا من الأراضي البيلاروسية.

وقال رايدر، في مؤتمر صحفي : "نواصل مراقبة بيلاروس عن كثب. وبدون الخوض في تفاصيل العمل الاستخباراتي، يمكنني القول إنه، بناء على تقييماتنا، لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن روسيا تنوي استخدامها لفتح جبهة جديدة. لكنّني أكرّر، نحن نستمر في مراقبة الوضع عن كثب، مثل الأوكرانيين."

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن مينسك وموسكو تواصلان بناء تجمع إقليمي لقواتهما على أراضي بيلاروس، مشيرة إلى أن العملية تجري على عدة مراحل.

إجراء عسكري عاجل من بيلاروس بالاشتراك مع روسيا

بيان عاجل من بيلاروس بشأن استفزازات الجيش الأوكراني

وقالت في بيان: "كجزء من ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد، يتواصل تعزيز بناء تجمع إقليمي للقوات الروسية والبيلاروسية، وهذه العملية تجري على مراحل في ظل الأوضاع الراهنة”.

وأضافت: “سيستمر وصول الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة لقوات روسيا إلى بيلاروس".

واشنطن البنتاجون روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الأمريكية موسكو بيلاروس

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