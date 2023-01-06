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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

نور اللبنانية
نور اللبنانية

تعيش الفنانة نور اللبنانية خلال هذه الفترة حالة من الانتعاش الفني بتقديمها أكثر من عمل فني، ومن أهمهم فيلم الدكتور نبيل أخصائى التجميل، والذى تقوم ببطولته مع الفنان محمد هنيدي وحقق إيرادات عالية منذ طرحه فى السينمات. 

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود المذاع على فضائية روتانا، صور من أحداث الفيلم وتظهر فيها نور اللبنانية بملامح صادمة، ويبدو عليها أنها خاضعت إلى عملية تجميل خاطئة ضمن أحداث الفيلم، مما جعها تظهر بتشوهات فى وجهها .

وظهرت نور أيضا وهي فى حفل زفافها على دكتور جميل والذى يجسده محمد هنيدي، وتسببت هذه الصور فى تفاعل الكثيرين على صفحات التواصل الإجتماعي.
 


نور اللبنانية تتحدث عن العام الجديد



تحدثت النجمة اللبنانية نور عن رأس السنة وعن العام الجديد 2023 وقالت لـ صدى البلد : "يارب السنة الجديدة تكون خير على الناس كلها والواحد لما بيبقى عنده الرضا أي حاجة بتعدي عليه أى ظروف بيتعامل معاها طبعا بتعدى على الناس كلها".

وتابعت: "والظروف الصعبة في الشغل والحياة ؛ الواحد بيحاول إنه إزاى يبص على النُص المليان من الكوباية مش الفاضى". 

 

وأضافت: "يارب تكون سنة خير وبركة على الجميع أهم حاجة الرضا تبقى الناس راضية والفرح قرار مش حاجة بتستناها". 

 

نور اللبنانية تروج لفيلمها الجديد
 

ونشرت الفنانة نور بوستر فيلمها الجديد ، عبر صفحتها الشخصيه انستجرام. وعلقت نور علي البوستر قايلة :" فيلم #نبيل الجميل أخصائي_تجميل موجود من النهاردة في جميع دور العرض… متحمسة أعرف آرائكم  ".

 

 يعرض اليوم فيلم “نبيل الجميل اخصائي تجميل” والذى يقوم ببطولته محمد هنيدى ونور اللبنانية ليكون اول الأفلام التى يتم عرضها فى منافسات موسم نصف السنة. وحددت الشركة المنتجة للفيلم موعد عرضه فى العربية حيث تقرر له يوم 12 يناير المقبل. printer

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