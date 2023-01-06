هدايا 2023.. زيادة الحد الأدنى لـ 2700 جنيه ورفع العلاوة بالقطاع الخاص

بعد تصريحات الحكومة..

توجهات حكومية لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ 2700 جنيه ، يأتى هذا ضمن الهدايا التى ستهديها الدولة لمواطنيها في العام الجديد 2023 ، وذلك للمساهمة فى رفع مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية، لا سيما بعد مرورهم بفترة جائحة كورونا القاسية، وكذا آثار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى نتجت عنها أزمة التضخم العالمية، وأحدثت دورا سلبيا فى اقتصاديات دول العالم.

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ2700 جنيه

أعلن وزير القوى العاملة خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد « جلسنا مع أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 2400 جنيه، وحصلنا منهم على موافقة لرفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه دون استثناء ".

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زيادة جديدة بالعلاوة الدورية

وكان قد أقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه نهاية العام الماضي ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها .

موقف الشركات والمؤسسات المتعثرة

وعن موقف الشركات والمؤسسات المتعثرة ، أفاد وزير القوى العاملة أن الغرف التجارية تحفظت كون بعض الشركات قد تتعثر بسبب دفع أجور العاملين، فأكدنا التزامنا بدفع الأجور من صندوق الطوارئ للمتعثرين لحين انتهاء أزماتها.