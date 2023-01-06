5 سفيرات سعوديات في السلك الدبلوماسي

حققت السيدات السعوديات العديد من النجاحات الكبيرة في مجالات عديدة وتريدت المجال الدبلوماسي وذلك في ضوء الدعم الكبير من الملك سلمان وولي عهده للمرأة وتمكينها، وقد انضم مؤخرا للسلك الدبلوماسي كادر نسائي جديد من كوادر المملكة .

ويرصد صدى البلد عدد السيدات السعوديات في المجال الدبلوماسي :

انضمت السفيرة المعينة لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، وهيفاء الجديع التي عينت سفيرة ورئيسة لبعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية، لقائمة السيدات اللواتي يمثلن السعودية دبلوماسياً في الخارج.

ويأتي هذا التعيين إيمانًا بإمكانيات المرأة في السلك الدبلوماسي تحت ظل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تمكنت المرأة بحضورها من فرض مهاراتها بإنجازات تاريخية عكست تقدم ونهوض المرأة وقدرتها على تولي أهم المناصب الدبلوماسية، وأسماء السفيرات اللواتي يمثلن السعودية في الخارج هن:

الأميرة ريما بنت بندر

ومن الإنجازات التي حققت خطوة لافتة في مسيرة تمكين المرأة، تعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود كسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات الأميركية بواشنطن، والتي قدمت بعد أن شغلت منصبها جميع الدعم لإمكانيات المرأة السعودية لتطوير قدراتها في المجتمع.

آمال المعلمي

تعد آمال يحيى المعلمي، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى النرويج، ثاني امرأة تمثل المنصب الدبلوماسي لبلدها في تاريخ تمكين المرأة في المملكة، وهي تنتمي لعائلة خدمت ومثلت المملكة في الخارج، كما عملت كمدربة معتمدة في منظمة اليونسكو، وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية كمتحدثة رسمية في المجال الثقافي والتربوي.

إيناس بنت أحمد

تعتبر إيناس بنت أحمد الشهوان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى السويد، ثالث سفيرة دبلوماسية في عهد قيادة المرأة في المملكة، وهي تملك مؤهلات أكاديمية في مجال العمل الدبلوماسي تصل خبرتها نحو 14 عامًا، كما تحمل شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية من أستراليا.

هيفاء الجديع

عينت هيفاء الجديع كسفيرة ورئيسة لبعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية، وكانت الجديع قد شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة فكرية في المجموعة السعودية للأبحاث والأعلام.

نسرين الشبل

اختتمت قائمة ممثلات المملكة في السلك الدبلوماسي بالسفيرة نسرين الشبل التي أدت القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كسفيرة لدى فنلندا.