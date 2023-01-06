الخطيب شاهد على العقد.. عقد قران نجل نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

احتفل عماد سليمان، نجم الإسماعيلي السابق بعقد قران نجله،المهندس محمد عماد سليمان علي روان المصري اليوم الجمعة بحضور لفيف من نجوم الرياضة ومجلس إدارة النادي الأهلي.

وشهد علي عقد قران محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعلي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق وسط حضور كبير من أبرز نجوم الكرة المصرية.

من أبرز الحضور، علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي التاريخي ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، والمهندس محمود عثمان والمهندس أحمد عثمان والعميد أحمد النجار والمهندس شريف حموده والمهندس نصر أبوالحسن والمهندس مدحت الوردانى والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي.