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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

طارق العشري
طارق العشري

سادت حالة من الغضب داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة طارق العشري المدير الفني للفريق.

وعلم صدى البلد عن رفض طارق العشري تواجد زياد طارق، لاعب وسط النادي الأهلي، داخل صفوف نادي سموحة.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد داخل الجهاز الفني لنادي سموحة لرغبة مجلس الإدارة في تواجد زياد طارق على الرغم من عدم الترحيب به من قبل طارق العشري.

وفي سياق مختلف عبر طارق العشري عن غضبه الشديد لاجتماع المهندس محمد فرج عامر مع معين الشعباني لتولي القيادة الفنية للفريق الأول ولكن أعضاء مجلس الإدارة تمكنوا من حسم الأمور وتجديد الثقة للكابتن طارق العشري حتى نهاية الدور الأول.

حسم النادي الأهلي ، ثلاث صفقات من العيار الثقيل خلال الفترة الانتقالات الشتوية الحالية ، بعد جهود مكثفة قام بها رئيس النادي محمود الخطيب ،  والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي.

وضم النادي الأهلي اللاعب محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي ، كما أنهى إجراءات استعارة خالد عبدالفتاحمن سموحة، وكذلك عبدالعزيز يعقوبو من ريو آفي البرتغالي.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع خالد عبد الفتاح لاعب سموحة

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على إنهاء صفقة خالد عبد الفتاح من صفوف نادي سموحة ،وقيادةالمفاوضات مع المهندس محمد فرج عامر رئيس سموحة .

جاء ذلك بتواجد أمير توفيق مدير التعاقدات باللنادي الأهلي وعدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي.

ونجح مسئولي النادي الأهلي ، في الحصول على خدمات خالد عبد الفتاح خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 10 مليون جنية .

وتمكن المهندس محد فرج عامر ـ ، من الحصول علي  استعارة حسام حسن وزياد طارق، ثنائي الفريق الأول لكرة القدمبالنادي الأهلي .

وتفاوض أيضا المهندس محمد فرج عامر  على ضم كل من رامى ربيعة وعمار حمدى و لم يتم الرد عليهم حتى الآن الإ بعدموافقة السويسرى  مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر .

وتسود حالة من التعاون بين سموحة والأهلي، نظراً للعلاقات الممتدة بين محمود الخطيب والمهندس محمد فرج عامررئيس نادي سموحة.

 

حسام حسن الأهلى صدى البلد عدلي القيعي معين الشعباني الخطيب

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