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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كامل الباشا يكشف تفاصيل مسلسل Culprits

صدى البلد

كشف الفنان الفلسطيني كامل الباشا تفاصيل مشاركته في مسلسل Culprits.

 

وقال في تصريحات ل"صدى البلد:" انتهينا من تصويره كاملا، ومن المقرر عرضه العام الحالي، وهو مكون من 8 حلقات فقط، وتدور أحداثه حول عصابة قامت بسرقة خزينة ويتم ملاحقتها وأجسد أحد أفراد هذه العصابة.

 

يشارك في بطولة العمل كل من جيما أرتيرتون، نيف آلجار، نيد دينيهي، باين هوفمان، كيفين فيدال، كامل الباشاـ تارا عبود، ناثان ستيوارت جاريت، جرانت ماسترز، مايك تايلور، مارك فيلد، والمسلسل من تأليف جيه بليكسون، وإخراج كلير أوكلاي.

 

وكان قد تحدث الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن تفاصيل دعم الفيلم القصير حمزة خصوصا أنه أول إنتاج فلسطيني بدون دعم.

كامل الباشا: فيلم حمزة إنتاج فلسطيني خالص

حملت رجلا مسافة طويلة.. كامل الباشا يكشف صعوبات فيلم حمزة

وقال "الباشا" في تصريحات ل"صدى البلد": الفيلم قام على الإنتاج الذاتي، وشارك معنا الشعب الفلسطيني فى إنتاج هذا العمل من خلال التبرعات لمخرج الفيلم وفريق العمل ككل، ووجدنا حفاوة كبيرة وترحاب.

 

كشف الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن الصعوبات التي واجهته في الفيلم القصير حمزة.. أطارد شبحا يطاردنى.


قال كامل الباشا لـ"صدى البلد": تصوير الفيلم كان صعبا للغاية لأن هناك مشاهد تم تصويرها في الغابات، كما إنني كنت مطالب بحمل أحد الممثلين فى العمل والسير به لمسافة طويلة، وهو إرهاق بدنى كبير، ولكني استطعت أن أنجزه بعد عده تحضيرات.

فلسطين الشعب الفلسطيني الفيلم القصير الفنان الفلسطيني تارا عبود

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