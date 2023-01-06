كامل الباشا يكشف تفاصيل مسلسل Culprits

كشف الفنان الفلسطيني كامل الباشا تفاصيل مشاركته في مسلسل Culprits.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد:" انتهينا من تصويره كاملا، ومن المقرر عرضه العام الحالي، وهو مكون من 8 حلقات فقط، وتدور أحداثه حول عصابة قامت بسرقة خزينة ويتم ملاحقتها وأجسد أحد أفراد هذه العصابة.

يشارك في بطولة العمل كل من جيما أرتيرتون، نيف آلجار، نيد دينيهي، باين هوفمان، كيفين فيدال، كامل الباشاـ تارا عبود، ناثان ستيوارت جاريت، جرانت ماسترز، مايك تايلور، مارك فيلد، والمسلسل من تأليف جيه بليكسون، وإخراج كلير أوكلاي.

وكان قد تحدث الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن تفاصيل دعم الفيلم القصير حمزة خصوصا أنه أول إنتاج فلسطيني بدون دعم.

وقال "الباشا" في تصريحات ل"صدى البلد": الفيلم قام على الإنتاج الذاتي، وشارك معنا الشعب الفلسطيني فى إنتاج هذا العمل من خلال التبرعات لمخرج الفيلم وفريق العمل ككل، ووجدنا حفاوة كبيرة وترحاب.

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قال كامل الباشا لـ"صدى البلد": تصوير الفيلم كان صعبا للغاية لأن هناك مشاهد تم تصويرها في الغابات، كما إنني كنت مطالب بحمل أحد الممثلين فى العمل والسير به لمسافة طويلة، وهو إرهاق بدنى كبير، ولكني استطعت أن أنجزه بعد عده تحضيرات.