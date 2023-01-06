أشهر 5 سيارات سيدان للشراء من الكويت .. صور

يتميز السوق الكويتي للسيارات بمجموعة من سيارات السيدان الاعتمادية التي تتوفر بسعر اقتصادي وتقدم قيمة كبيرة مقابل السعر.

وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد مجموعة من سيارات السيدان في السوق الكويتي:

شيفروليه ماليبو موديل 2022

شيفروليه ماليبو موديل 2022

تحصل السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 على قوتها من محرك تيربو رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي، يولد قوة تصل الى 250 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 353 نيوتن متر. تصل سرعتها القصوى لـ 250 كيلومتر في الساعة.

أسعار شيفروليه ماليبو موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 6,100 دينار

الفئة الثانية بسعر 6,930 دينار

الفئة الثالثة بسعر 7,410 دينار

الفئة الثالثة بسعر 8,310 دينار

الفئة الرابعة بسعر 10,420 دينار

نيسان صني موديل 2023

نيسان صني موديل 2023

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2023 بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 حصانا مقترن بنوعين من نواقل الحركة الأولى مانيوال خماسي النقلات، والأخر مكون من 4 نقلات اوتوماتيكية، و 134 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

اسعار السيارة نيسان صني موديل 2023 :

الفئة الأولى بسعر 4,300 دينار

الفئة الثانية بسعر 4,500 دينار

الفئة الثالثة بسعر 5,100 دينار

تويوتا كامري موديل 2023

تويوتا كامري موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في السوق الكويتي بخيارين من المحركات:

الخيار الأول: محرك يعمل بالبنزين، رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 17.9 أو 18.3 كم/لتر حسب الفئة.

الخيار الثاني: تعمل بنظام هجين، وذلك اعتمادا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 215 حصان وعزم دوران 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، ويتمتع بكفاءة استهلاك وقود 26 كم/لتر.

أسعار تويوتا كامري موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 8,300 دينار

الفئة الثانية بسعر 8,850 دينار

الفئة الثالثة بسعر 9,150 دينار

الفئة الرابعة بسعر 9,650 دينار

الفئة الخامسة بسعر 10,550 دينار

الفئة السادسة بسعر 11,050 دينار

رينو ميجان موديل 2022

رينو ميجان موديل 2022

تتوفر السيارة رينو ميجان موديل 2022 في السوق المصري بنوعين من المحركات

يأتي المحرك الأول رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد مستوى طاقة يصل الى 115 حصان، و 156 نيوتن/ متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT، وتتسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 11.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى لـ 180 كيلومتر في الساعة.

بينما يأتي المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 193 نيوتن/متر، ويمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 9.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى لـ 207 كيلومتر في الساعة.

أسعار رينو ميجان موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 3,699 دينار

الفئة الثانية بسعر 5,000 دينار

الفئة الثالثة بسعر 5,750 دينار

الفئة الرابعة بسعر 11,500 دينار

السيارة MG5 موديل 2022

وتحتوي السيارة ام جي 5 موديل 2022 على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، حيث ينتج محرك السيارة قوة اجمالية قدرها 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر.

أسعار السيارة MG5 موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 3,435 دينار

الفئة الثانية بسعر 3,870 دينار

الفئة الثالثة بسعر 4,465 دينار