استبعاد الجوكر.. باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المحلة في الدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل غزل المحلة ضيفا على بيراميدز في الثالثة إلا الربع عصر غدا السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف

ولم يتواجد في قائمة المباراة الجوكر أحمد فتحي.