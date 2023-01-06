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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف بالأسواق وانخفاض أسعار البيض، إلا أن سعار الدواجن مازالت فى ارتفاع مستمر، وتوقع عدد من خبراء صناعة الدواجن انخفاضها خلال 30 يوما، بعد إنتاج دورات جديدة من الدواجن.

وأصبحت أسعار الدواجن على أولويات اهتمامات المواطنين خاصة ربات البيوت بعدما شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الماضية إذ لم يعود الأمر لأسعار الأعلاف فقط وإنما يرجع أيضًا إلي التزامن مع عيد الميلاد المجيد وزيادة الإقبال عليها. 

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50 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم 5 يناير 2023

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 4-1-2023

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 6 يناير 2023 

الدواجن البيضاء: بين 43-44 جنيهًا للكيلو فى المزرعة لتصل إلى 50 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

أما الدواجن البلدي: بين 67- 69 جنيهًا للكيلو
الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 60 و 65 جنيها.

ويصل سعر كيلو الأوراك: بين 55- 57 للكيلو.

أما البانيه: بين 120- 130 جنيها للكيلو، فيما تراوحت الدواجن الرومي: 65-75 جنيها للكيلو
 

الدواجن الأمهات البيضاء: 44 -48 جنيها في المزرعة 60 جنيهًا للكيلو للمستهلك
 

أسعار البط اليوم الجمعة 6 يناير 

 

أسعار البط اليوم في السوق المحلية
أسعار البط  البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.
أسعار البط المسكوفي بين 50-55 جنيها للكيلو.
أسعار البط الفرنساوي بين 37-45 جنيها للكيلو.
أسعار  البط المولر بين 40-44 جنيها للكيلو

الإفراج عن الأعلاف

 

وصرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه تم الإفراج خلال الأيام الماضية عن 287 ألف طن من الذرة وفول الصويا من الموانئ، بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 143 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل  212 ألف طن من الذرة بقيمة إجمالية حوالي 84 مليون دولار، بالإضافة إلى حوالي 75 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 57 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 2 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 29 ديسمبر 2022)  يصل إلى 1.714 مليون طن منهم 1.183مليون طن ذرة، و531 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 856 مليون دولار.

يأتي ذلك ‏في إطار جهود الدولة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، ووفقا لما أعلنه د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

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