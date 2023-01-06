وزير الخارجية الأمريكي: إيران هي أكبر داعم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إيران بتغذية حرب روسيا في أوكرانيا، عبر تزويدها بتكنولوجيا الطائرات المسيرة.

وقال بلينكن في بيان نشره موقع الخارجية الأمريكية: "تغذي إيران حرب روسيا في أوكرانيا بتزويدها بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار. اليوم، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبعة أشخاص متورطين في برامج إيران للطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية - وهي برامج تستخدمها موسكو لاستهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا".

وأضاف "إن الدعم العسكري للنظام الإيراني لروسيا لا يؤجج الصراع في أوكرانيا فحسب، بل أدى أيضًا إلى انتهاكات لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 من خلال توفيره للطائرات بدون طيار دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأردف بقوله: "أصبحت إيران الآن أكبر داعم عسكري لروسيا. يجب على إيران أن تكف عن دعمها للحرب العدوانية الروسية غير المبررة في أوكرانيا، وسنواصل استخدام كل أداة تحت تصرفنا لتعطيل وتأخير عمليات النقل هذه وفرض تكاليف على الجهات المشاركة في هذا النشاط".