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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 3 مليارات دولار.. البيت الأبيض يقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

كارين جان بير
كارين جان بير

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بير، خلال إفادة صحفية: "ستظهر الولايات المتحدة التزامها المستمر بضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها من خلال الإعلان عن أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية جديدة".

ووصفت جان بير حزمة المساعدات الجديدة بأنها الأكبر. ووفقًا لها، فإن الحزمة الجديدة ستشمل مركبات قتال مشاة ومدافع هاوتزر وناقلات جند مدرعة، بالإضافة إلى صواريخ أرض جو .

كما سيتم تخصيص 225 مليون دولار ضمن الحزمة بغرض 'إنشاء قدرة طويلة الأجل وتحديث القوات المسلحة الأوكرانية.

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