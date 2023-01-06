فيلم الرعب والإثارة M3GAN يفتتح عروض 2023 في دور العرض المصرية

انطلق في دور العرض المصرية فيلم الرعب والإثارة الأمريكي M3GAN، الأربعاء 4 يناير 2023، وتتولى توزيعه في دور العرض المصرية فور ستارز فيلمز.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة والخيال العلمي حول “ميجان” M3gan وهي دمية آلية تُشبه البشر، تم تصميمها وبرمجتها بواسطة جيما التي تعمل مهندسة روبوتات في شركة ألعاب الكترونية، وقد تم تصميم M3gan لتكون رفيقة للأطفال، فهي يمكنها الاستماع والمشاهدة والتعلم، بالإضافة إلى أنها تعد صديقة، مُعلمة وراعية للطفل الذي ترافقه.

فيلم M3GAN

تصبح جيما فجأة الشخص المفترض به رعاية أبنة شقيقتها كادي، الطفلة اليتيمة والبالغة من العمر 8 سنوات. نظرا لأن جيما غير مستعدة لرعاية كادي طوال الوقت، بالإضافة إلى الضغوطات التي تواجهها في عملها، تقرر جيما أن تهدي الدمية M3gan إلى كادي لترافقها، ولكن هذا القرار سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تخيلها.

تفاصيل فيلم M3GAN

فيلم M3GAN من إخراج جيرارد جونستون، وسيناريو وحوار أكيلا كوبر، وقصة الفيلم تأليف كل من أكيلا كوبر، وجيمس وان الذي يعمل منتج وكاتب ومخرج، أشتهر بكتابة وإخراج أفلام الرعب مثل SAW، DEAD SILENCE، THE CONJURING، كما عمل كمنتج في عدة أفلام رعب منهم فيلم ANNABELLE ، وهو أيضا منتج في فيلم M3GAN.

فيلم M3GAN من بطولة كل من أليسون ويليامز التي تلعب دور جيما، فيوليت ماكجرو التي تلعب دور الطفلة كادي، إيمي دونالد التي تؤدي دور الدمية M3gan، جينا دافيس التي تؤدي صوت الدمية M3gan ، روني تشينج، وبراين جوردان الفاريز.